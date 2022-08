Gutachten zur geplanten Umfahrung Aldrans top secret!

Geheimhaltungspolitik des Bürgermeisters ärgerlich und inakzeptabel

„Seit Jahren ist in Aldrans eine Umfahrung im Gespräch, ebenso lange protestieren zahlreiche Anrainer:innen und Bürger:innen dagegen. Wir von der Liste Fritz stellen uns an die Seite der Bürger:innen, weil wir das kolportierte Umfahrungsprojekt aus mehreren Gründen kritisch sehen“, so Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint. Schon vor drei Jahren hat die Liste Fritz deshalb Landtagsanfragen dazu gestellt. „Wieder wird als Allheilmittel für den vielen Verkehr eine weitere Straße gesehen, allerdings ist bekannt und erprobt, dass mit einer Umfahrung zwar der Verkehr verlagert wird, dieser deswegen aber nicht weniger wird und langfristig sogar mehr Verkehr zu erwarten ist. Für so eine Straße die schönsten Wiesen und Felder zu opfern und zuzubetonieren, halte ich nicht für sinnvoll“, sagt Markus Sint.

Schluss mit Geheimhaltungspolitik!

„Jetzt liegt ein Verkehrsgutachten vor, aber niemand darf bis auf weiteres erfahren, zu welchem Schluss das Gutachten kommt“, was Klubobmann Sint nicht für akzeptabel hält und deshalb den Bürgermeister auffordert, diese Geheimhaltungspolitik zu beenden. „Die Grundbesitzer:innen, die Bürger:innen und die Gemeinderät:innen haben ein Recht auf Information und Transparenz, ihnen sollte der Bürgermeister noch vor der Landtagswahl reinen Wein einschenken und sie darüber informieren, was geplant ist und was kommen soll“, fordert Sint.

„Die Zeiten, in denen im stillen Kämmerlein geplant wird und Bürger:innen einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sind vorbei“. Für Sint ist diese unverständliche Geheimhaltungspolitik rund um eine mögliche Umfahrung in Aldrans gleich dreifach ärgerlich und bürgerunfreundlich. „Erstens geht es hier um den Wohn- und Lebensraum vieler Aldranser:innen, zweitens wird dieses Gutachten mit Steuergeld bezahlt und drittens werden für eine etwaige Umfahrung auch Millionen an Steuergeld fließen“, so Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint, der sich vom Bürgermeister eine transparente und bürgerfreundliche Politik wünscht. „Wir als Liste Fritz verlangen volle Transparenz und Bürgerinformation. Alle Karten gehören auf den Tisch, alle Gutachten öffentlich gemacht. Wie steht es um die Umfahrung Aldrans?“, Markus Sint will Fakten sehen.