Anhebung der Tarife für VVT-Klimatickets ist Schlag ins Gesicht

Vollkommen unverständlich ist für Liste Fritz-Verkehrssprecherin Andrea Haselwanter-Schneider die Anhebung der Tarife für die Klimatickets durch den VVT. “Nach wie vor feiert die Teuerung in Tirol fröhliche Urständ, ist Österreich im Vergleich zur Eurozone mit 4,5% Inflationsrate europaweit beinahe Schlusslicht und dem roten Verkehrslandesrat Rene Zumtobel fällt nichts Besseres ein, als die Tarife für die VVT-Klimatickets anzuheben. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Öffi-Nutzer und trägt sicher nicht dazu bei, den Umstieg vom Auto auf die Öffis zu beschleunigen”, so Haselwanter-Schneider, die diese Tariferhöhung überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Für mich eine vollkommen überflüssige Aktion, vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass der Verkehrsverbund Tirol auf der einen Seite um zig-Millionen Euro nach und nach mehr als 600 Regiobusse neu beschriften und komplett umfärben lässt, und auf der anderen Seite die Tariferhöhung aufgrund der anhaltend hohen Inflation mit gestiegenen Energie- und Lohnkosten begründet. Das ist Steuergeldverschwendung eines zu 100% im Eigentum des Landes stehenden Unternehmens auf dem Rücken der Öffi-Nutzer,” ist Haselwanter-Schneider überzeugt und befürchtet, dass damit der Umstieg auf die Öffis generell an Attraktivität verliert. “Stattdessen sollten wir alle Hebel in Bewegung setzen und dort für Entlastung sorgen, wo wir es selber in der Hand haben. Ziel muss es sein, das Öffi-Angebot gratis nutzen zu können. Das ist ein hehres Ziel, aber mit einer schrittweisen Umsetzung und etwas Willen ist das sicherlich zu schaffen. Innsbruck wäre dafür die ideale Pilotregion, um anschließend aufgrund der dort gesammelten Erfahrungen die Gratis-Öffis sukzessive auf ganz Tirol auszuweiten”, ist Haselwanter-Schneider überzeugt.

Gratis-Öffis: Zum Nutzen der Tiroler und der Umwelt

“Für mich ist das in Zeiten enormer Teuerung eine verzichtbare, unsinnige und rücksichtslose Aktion auf dem Rücken der teuerungsgeplagten Bevölkerung. Nur weil der VVT seine Flotte umfärbt, nutzen deshalb nicht mehr Menschen das VVT-Angebot. Zudem wird das Fahren mit den Öffis deswegen auch nicht günstiger und der Umstieg auf die Öffis nicht reizvoller. Sehr wohl aber spielt das Angebot und der Preis eine Rolle”, ist Haselwanter-Schneider überzeugt. “Noch im Februarlandtag vergangene Woche habe ich im Rahmen der aktuellen Stunde die schwarz-rote Landesregierung wiederholt aufgefordert, die Menschen in Tirol endlich wirksam zu entlasten. Dazu gehörte auch die langjährige Forderung der Liste Fritz, die Öffis in Tirol gratis nutzen zu können. Denn mehr als 120.000 Menschen in Tirol sind mittlerweile armutsgefährdet. Seitens der schwarz-roten Landesregierung war man sich dann auch einig, weitere Maßnahmen zur Entlastung der Bevölkerung in die Wege leiten zu wollen. Und dann, wenige Tage danach, kündigt Zumtobel eine weitere Erhöhung der Tarife an. Das ist unaufrichtige Politik auf dem Rücken der Bevölkerung und nicht akzeptabel!”, so Haselwanter-Schneider weiter.