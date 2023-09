Zahnmedizinische Versorgung endlich sicherstellen!

“Die zahnärztliche Versorgung in Tirol ist derzeit mehr als besorgniserregend. Seit Aufhebung der Quotenregelung beim Zahnmedizinstudium, die zumindest einen Großteil an einheimischen Studierenden zuließ, hat sich die Situation stets verschlechtert”, so Liste Fritz Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider, die deshalb die Tiroler Landesregierung sofort zum Handeln aufruft. „In Tirol ist derzeit fast jede vierte Kassenstelle, das sind mehr als 50 von 228, für Zahnärzte unbesetzt. Dem nicht genug. Laut Berechnungen der Österreichischen Gesundheitskasse sollen in den nächsten fünf Jahren mehr als ein Viertel der Zahnärzte in Pension gehen. Was das für unser Gesundheitssystem in Zukunft bedeutet, kann sich ein jeder ausmalen”, sieht Haselwanter-Schneider die zahnmedizinische Versorgung der Tiroler Bevölkerung mehr als nur gefährdet. Dass es anders geht, zeigt die Entwicklung bis 2018. Bis 2018 hat eine Quotenregelung dafür gesorgt, dass mindestens 75 Prozent der Studienwerber ein österreichisches Maturazeugnis vorweisen konnten. Nach der Aufhebung der Regelung verschob sich die Quote zu Ungunsten der heimischen Studierenden. Das Wintersemester 2022 zeigt dies klar auf. So waren 27 von 40 Studienplätzen von EU-Ausländern belegt, die erfahrungsgemäß nach Abschluss des Studiums auch wieder zurück in ihre Heimat gehen. Für Haselwanter-Schneider nicht akzeptabel. Zumal in den nächsten Jahren eine Pensionierungswelle ansteht und auch die Zahnklinik in Innsbruck ihre nächtliche Versorgung eingestellt hat. “Das ist eine toxische Mischung, der wir seitens der Politik mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegentreten müssen. Für Patienten, die über geringe finanzielle Mittel verfügen wird es deshalb immer schwieriger, eine leistbare Betreuung zu finden. Zudem sind monatelange Wartezeiten auf einen Termin an der Tagesordnung. Diese Entwicklung ist angesichts der herrschenden Teuerung fatal, denn wenn nur mehr rund ¼ der Studierenden in Innsbruck Österreicher sind, stellt sich die Frage, wer dann auch jene Zahnärzte ersetzen soll, die in den nächsten Jahren in Pension gehen werden?”





Die Politik muss sofort handeln

Auch für die Experten sowie der Zahnärztekammer führt kein Weg an der Wiedereinführung der Quote vorbei. “Nun ist die Regierung gefordert, die notwendigen Schreiben inkl. Daten und Fakten sowie prognostizierter Entwicklung an die Europäische Kommission zu übermitteln”, so Haselwanter-Schneider, die sich erfreut zeigt, dass alle Parteien im zuständigen Ausschuss die einhellige Zustimmung für die Abstimmung im Oktoberlandtag signalisiert haben. „Dann liegt es an der zuständigen Landesrätin Hagele, unverzüglich an den Bund heranzutreten, damit die Europäische Kommission umgehend über die prekäre Situation bei den Zahnmedizinern informiert und gleichzeitig aufgefordert wird, eine Entscheidung über die Wiedereinführung einer Quotenregelung für das Zahnmedizinstudium zu treffen, wie sie bis zum Studienjahr 2019/20 gegolten hat.