Sillian braucht eine Nordumfahrung

Liste Fritz fordert mittels Landtagsantrag Planung, Finanzierung und Umsetzung der Nordumfahrung

„Genug ist genug. Seit Jahrzehnten werden die Bürgerinnen und Bürger von Sillian vertröstet, passiert ist bis heute wenig bis nichts. Das ist eine Zumutung für die Bevölkerung und es wundert mich nicht, dass vielen Anrainern der Geduldsfaden reißt“, stellt sich Liste Fritz-Bezirkssprecher Anton Raggl auf die Seite der betroffenen Bürger. „Anderswo in Tirol waren Umfahrungen erfolgreich, sie haben die Ortskerne vom Verkehr entlastet und neu belebt. In Sillian vertröstet die Landesregierung die Bevölkerung nur, untaugliche Versuche mit den Dosierampeln haben außer Rekordstaus nichts gebracht“, so Raggl, der sich gar nicht ausmalen will, welche Verkehrslawine auf Sillian zukommt, wenn der Ausbau der Straßeninfrastruktur im Südtiroler Pustertal endgültig abgeschlossen ist.

Liste Fritz bringt Antrag auf Nordumfahrung Sillian im März-Landtag ein

Für Liste Fritz Klubobmann Markus Sint geht es um die Gesundheit und Sicherheit, er sieht Gefahr in Verzug. „In Südtirol wird das Tourismus-Angebot ständig ausgebaut, mehr Gästebetten und mehr Lifte bedeuten mehr Verkehr. Damit steigt aber die Belastung der Bevölkerung auf Osttiroler Seite enorm und auch die Sicherheitslage wird dadurch verschärft. In Sillian hatten wir schon ein Todesopfer zu beklagen. Das sollte alle aufrütteln. Es ist höchst an der Zeit, dass die Landesregierung jetzt handelt“, so Sint. Die Liste Fritz bringt deshalb im März-Landtag einen Antrag ein, der die Planung, Finanzierung und Umsetzung einer Nordumfahrung in Sillian einfordert. „Die Dosierampeln waren ein Versuch seitens des Landes und haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Jetzt ist die Zeit des Ausprobierens vorbei und die schwarz-rote Landesregierung aufgefordert, vom Probieren ins Planen und Umsetzen zu kommen. Dafür sind die finanziellen Mittel bereitzustellen. An den Kosten darf die Nordumfahrung nicht scheitern. Im Außerfern, im Zillertal und im Nordtiroler Unterland werden Millionen Steuergeld für neue Straßen, Tunnel und Umfahrungen ausgegeben, dann darf die Mattle-Regierung in Osttirol aber auch der Umfahrung Sillian kein Preisschild als Abschreckung umhängen. Das ist nicht fair“, stellt Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint klar. Die Liste Fritz sieht nicht in jeder Umfahrung das Allheilmittel. „Wir wissen, dass mehr Straßen, mehr Verkehr bringen. Aber wenn die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung massiv beeinträchtigt ist, dann braucht es eine klare Haltung und endlich Entscheidungen. Es rächt sich, dass die Landesregierung den Direktzug Lienz-Innsbruck abgeschafft und noch immer nicht wieder eingeführt hat!“, so Markus Sint.