WK-Wahl – Liste Fritz freut sich über gutes Wahlergebnis

Voller Einsatz für Ein-Personen-Unternehmen, Kleinst- und Kleinbetriebe

Die Liste Fritz ist erstmals in ihrer Geschichte bei der Wirtschaftskammer-Wahl unter dem Namen „Liste Fritz. Für buntes Wirtschaften“ in insgesamt 10 Fachgruppen angetreten. „Statt am Spielfeldrand zu stehen und über schlechte Spieler zu jammern, wollen wir mitmachen und Verantwortung übernehmen. Dafür stehen unsere Wirtschaftskammer-Kandidatinnen und -Kandidaten-. In 4 Fachgruppen sind wir nun mit insgesamt 5 Mandaten vertreten. Zusätzlich zu unserer Landtagsarbeit werden wir uns jetzt auch in der Wirtschaftskammer ganz besonders für die Ein-Personen-Unternehmen, die Kleinst- und Kleinbetriebe einsetzen und ihnen eine Stimme und Anlaufstelle geben“, zeigen sich Liste Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider und WK-Spitzenkandidat Robert Greil vom ersten Abschneiden der „Liste Fritz. Für buntes Wirtschaften“ erfreut.

Auch für Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint ist der Wahlausgang zufriedenstellend. „Wir sind angetreten, um die Wirtschaftskammer ein bisschen bunter zu machen, das ist mit dem erstmaligen Antreten gelungen. Einige Unternehmerinnen und Unternehmer haben uns als Alternative für ihre Interessensvertretung erkannt und gewählt. Immer mehr Menschen sind von der Unglaubwürdigkeit der anderen Parteien enttäuscht und suchen eine politische Alternative. Für uns als Liste Fritz ist das Wahlergebnis Ansporn und Auftrag zugleich. Die wirtschaftliche Situation braucht jetzt kein Kopf-in-den-Sand-Stecken, sondern konkrete Unterstützungsmaßnahmen. Noch nie hat es beispielsweise so viele Unternehmenspleiten in Tirol gegeben wie derzeit, da darf auch die Landespolitik nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern muss sich der Herausforderung stellen. Wir als ´Liste Fritz. Für buntes Wirtschaften` wollen die Unternehmer in Tirol unterstützen und begeistern, dringend notwendige Fachkräfte halten und neue gewinnen, innovative Lösungen aufzeigen und umsetzen, unnötige Bürokratie abbauen und den Servicecharakter der Wirtschaftskammer Tirol ausbauen und verbessern“, erklären Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint und WK-Spitzenkandidat Robert Greil.