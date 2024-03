„Die meisten wahlwerbenden politische Gruppierungen in Innsbruck versprechen den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt das Blaue vom Himmel, wissentlich, dass sie es nicht einhalten können. Das ist Politik, die die Menschen in Innsbruck nicht verdient haben. Die Menschen in Innsbruck haben sich eine ehrliche, saubere und 100% unabhängige Bürgerpolitik verdient!“, so Liste Fritz-Bürgermeister- und Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider sowie Gemeinderat Tom Mayer bei der Präsentation der Liste Fritz Plakatserie „Mit Dir – Für Dich!“ vor dem Tiroler Landestheater unisono. „Wir von der Liste Fritz haben von Anfang an immer Bürgerpolitik und nicht Parteipolitik gemacht und sind die einzige wahlwerbende Gruppierung, die noch nie Spenden angenommen hat. Aus gutem Grund. Denn jene, die Geld spenden, erwarten sich meist auch eine Gegenleistung. Das wollen wir nicht und deshalb haben wir immer auf Spenden verzichtet! Das ist unser politisches Credo und das wird auch immer so bleiben!“, so Haselwanter-Schneider, der vor allem die Anliegen der Bürger am Herzen liegen. „Der direkte Draht ins Rathaus muss viel besser werden. Man muss auch nach den Wahlen für die Menschen in dieser Stadt immer ein offenes Ohr haben, ihre Anliegen ernst nehmen. Dafür stehe ich“, stellt Haselwanter-Schneider ganz klar den Bürger in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit für Innsbruck. Für sie ist Innsbruck lebenswert und liebenswert und nicht alles schlecht. „Aber es geht vieles besser und wir haben in vielen Bereichen Auf- und Nachholbedarf. Es braucht frischen Wind in der Stadt, Innsbruck braucht Politiker, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommunizieren. Es braucht Politik mit Herz und Hausverstand. Deshalb auch unser Slogan „Mit Dir – Für Dich!“

Alle Themen sind für die Liste Fritz wichtig

Für die Liste Fritz sind auch die kleinen, vermeintlich unwichtigen Themen wichtig. „Es gilt, allen ein offenes Ohr zu schenken, sich endlich auch um wichtige Themen vor Ort in den Stadtteilen anzunehmen. Ob es sich um einen Radweg, einen Zebrastreifen, eine geplante Ampelanlage oder eine Baustelle handelt. Natürlich dürfen die großen Themen, wie Wohnen, Verkehr, Kinderbetreuung, Soziales und Gesundheit nicht vernachlässigt werden. Das ist leider viel zu lange passiert. Und nach wie vor sind noch viele Fragen offen und blieben die Probleme ungelöst!“, will Haselwanter-Schneider endlich Nägel mit Köpfen machen. Das sieht auch Liste Fritz-Gemeinderat Tom Mayer so. „Wer die Liste Fritz wählt, wählt auch konstruktive Sachpolitik. Das war in den vergangenen sechs Jahren im Gemeinderat immer mein politisches Credo. Wir haben uns an keinen Streitigkeiten beteiligt, uns ist es immer um die Sache, um die Bürgerinnen und Bürger gegangen“, so Mayer, der fest davon überzeugt ist, dass dies nur mit einer starken Liste Fritz im Gemeinderat möglich ist. „Wir von der Liste Fritz versprechen, dass wir uns auch in Zukunft bestmöglich für die Bürgerinnen und Bürger in Innsbruck einsetzen und unser Bestes geben werden. Nicht mehr und nicht weniger! Alles andere ist politisch unmoralisch!“, so Haselwanter-Schneider und Mayer abschließend.