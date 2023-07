Leerstand in Innsbruck auf illegale Freizeitwohnsitze überprüfen

Für Liste Fritz-Gemeinderat Tom Mayer ist das Ergebnis des Leerstandsmonitoring in Innsbruck in vielerlei Hinsicht besorgniserregend. Demnach wurden im Jahr 2022 in Innsbruck 776 Wohnungen neu errichtet, von denen 100 (12,9 %) über mehr als sechs Monate ohne Wohnsitzmeldung waren. Weitere 68 Wohnungen (8,8 %) wiesen lediglich eine Nebenwohnsitzmeldung auf. Von den insgesamt knapp 30.942 Wohnungen, die im Innsbrucker Leerstandsmonitoring erfasst sind, waren 2.618 (8,5 %) über mehr als sechs Monate ohne Wohnsitzmeldung, weitere 1.906 wiesen nur eine Nebenwohnsitzmeldung auf.

Alarmglocken müssen schrillen

“Bei diesen Zahlen müssen bei jedem verantwortlichen Politiker die Alarmglocken schrillen. Bei so viel Leerstand liegt der Verdacht sehr nahe, dass es sich dabei auch um illegale Freizeitwohnsitze handelt. Für die Kontrolle illegaler Freizeitwohnsitze ist der Bürgermeister zuständig. Daher erteilt die Liste Fritz mit einem Dringlichkeitsantrag für die Gemeinderatssitzung in dieser Woche Bürgermeister Georg Willi den Auftrag zur Kontrolle. Der Verdacht ist da, die Kontrolle notwendig! Auf Grundlage des hervorragenden Leerstandsmonitorings der Stadt Innsbruck gehören sämtliche Wohnungen, die dort ohne gemeldeten Wohnsitz oder nur mit Nebenwohnsitz erhoben worden sind, überprüft. Liegen hier illegale Freizeitwohnsitze vor? Illegale Freizeitwohnsitze sind kein Kavaliersdelikt, sondern Gesetzesbruch! Die Liste Fritz tritt landesweit für strenge Kontrollen bei mutmaßlich illegalen Freizeitwohnsitzen ein, natürlich gilt das auch für die Landeshauptstadt Innsbruck!”, erklärt Liste Fritz-Gemeinderat Tom Mayer, der sich durch die Kontrollen Klarheit erwartet!

Leerstandserhebung Innsbruck: Ein ganzer Stadtteil in der Größe von Saggen steht leer

Für Liste Fritz-Gemeinderat Tom Mayer hat die nächste Auswertung der Leerstandserhebung wieder hochinteressante Daten ans Licht gebracht.

“Insgesamt stehen so viele Wohnungen in Innsbruck leer, wie der gesamte Stadtteil Saggen Wohnungen hat! Mehr als 3.000 Wohnungen sind seit mindestens sechs Monaten unbenutzt. Noch krasser ist es bei den neugebauten Wohnungen. Von den im Jahr 2022 fertiggestellten Wohnungen waren 12,9%, also mehr als jede zehnte Wohnung leer. Das bestätigt die seit Jahren vorgebrachte Kritik der Liste Fritz, das sin Innsbruck am Bedarf vorbei gebaut wird. Bei so viel Leerstand ist es ein Gebot der Stunde, zu überprüfen, ob hier auch illegale Freizeitwohnsitze geschaffen worden sind“, will Mayer nun mehr Licht ins Dunkel bringen und weiter: „Bürgermeister Georg Willi ist ohnehin verpflichtet, Wohnsitze auf deren „Wohnqualität“ zu überprüfen. Sollte dabei der Verdacht auf illegale Freizeitwohnsitze erhärtet werden, ist er verpflichtet, auf Basis und Grundlage des Tiroler Raumordnungsgesetzes ein entsprechendes Verfahren einzuleiten!”, so Mayer abschließend.