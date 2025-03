Fehlende OP-Termine und lange Wartezeiten

„Mehr als 500 Patienten sind ohne OP-Termin“. An der Innsbrucker Klinik ist Feuer am Dach. Liste Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider zeigt sich über die Untätigkeit von ÖVP-Gesundheitslandesrätin Hagele verärgert. „Seit Monaten brodelt es an der Innsbrucker Klinik. Jeder fünfte OP-Saal blieb dort seit Jänner dieses Jahres unbenutzt. Die Leidtragenden sind wie immer die Patientinnen und Patienten, die mit zum Teil großen Schmerzen lange auf einen OP-Termin warten müssen. Das sind unerträgliche Zustände und so nicht mehr hinzunehmen“, nimmt Liste Fritz Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider vor allem Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele in die Pflicht. „Während viele Patientinnen und Patienten leiden und OP-Säle aufgrund fehlenden ausgebildeten Pflegepersonals geschlossen bleiben, zeigen sich Hagele und die Geschäftsführung völlig unbeeindruckt. Auch der x-te Hilfeschrei des Klinikpersonals wird ungehört verpuffen. Das ist ein untragbarer Zustand“, so Haselwanter-Schneider, die dringend Handlungsbedarf sieht.

Liste Fritz fordert Krisengipfel

„Landesrätin Hagele und der Geschäftsführer der Tirol Kliniken, Stefan Deflorian, haben offenbar das Ausmaß des Schadens noch nicht erkannt. Nicht anders kann ich mir erklären, dass Landesrätin Hagele wie die Geschäftsführung nach wie vor davon sprechen, dass sie die Situation im Griff haben“, sagt Haselwanter-Schneider. ‚Sie fordert schnellstmöglich einen Krisengipfel. „Wir als Liste Fritz erwarten uns von der zuständigen ÖVP-Gesundheitslandesrätin Hagele, dass sie die Hilferufe ernst nimmt. Alles andere ist respektlos gegenüber den vielen betroffenen Patientinnen und Patienten sowie Zeichen einer völlig verfehlten und ignoranten Gesundheitspolitik.“