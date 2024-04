Erfolgreiches Inklusionsprojekt als Treffpunkt für Jung und Alt

Im Rahmen des Osttirol-Tages der Liste Fritz besuchte Klubobmann Markus Sint am Donnerstag die „Stroßa Speis“. Dieses Vorzeige-Projekt in der Gemeinde Strassen hat für Sint Vorbildcharakter: „Was hier die Gemeinde Strassen in Kooperation mit der Lebenshilfe und örtlichen bäuerlichen Produzenten geschaffen hat, ist allemal nachahmenswert“, so Sint, der sich persönlich vom Erfolg dieses von Klienten und Klientinnen der Lebenshilfe betreuten Bauernladens und Cafes überzeugen konnte. Mittlerweile hat sich dieses gelungene Inklusionsprojekt zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt.