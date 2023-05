Straßeninfrastruktur in Innsbruck gefährdet Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer

Für Liste Fritz-Gemeinderat Tom Mayer lässt der Zustand der Innsbrucker Straßen sehr zu wünschen übrig. „Verfallene Straßen, Schlaglöcher oder rissige Fahrbahnen sind in Innsbruck keine Seltenheit. Im Gegenteil. Für viele Verkehrsteilnehmer wird das immer mehr zum Problem, denn diese Zustände gefährden das Unfallrisiko aller Verkehrsteilnehmer erheblich“, so Tom Mayer, der deshalb im kommenden Gemeinderat einen Antrag zur Komplettsanierung der Weingartner-Straße und Klosteranger-Straße in den Stadtteilen Sieglanger und Klosteranger einbringt. „Für die Liste Fritz ist das der Auftakt zu einer größeren Straßensanierungsoffensive“, verspricht Tom Mayer weitere Anträge in diesem Zusammenhang.

„Die punktuellen Sanierungen in den letzten Jahren haben durch den Einsatz von feinem Rollsplitt in der Weingartner- wie auch Klosterangerstraße beinahe zu mehreren Unfällen vor allem mit Fahrrad- und Rollerfahrern geführt. Muss erst etwas passieren, bis die Innsbrucker Stadtführung tätig wird? Das ist für mich nicht mehr akzeptabel. Deshalb fordere ich Bürgermeister Georg Willi und die ressortzuständige Stadträtin Uschi Schwarzl auf, eine umfassende Sanierung dieser beiden Straßen ehestmöglich zu veranlassen!“, setzt sich Tom Mayer für eine Verbesserung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf Innsbrucks Straßen ein. „Dass die grüne Stadträtin Uschi Schwarzl der Überzeugung ist, dass nur eine marode Straßeninfrastruktur für weniger Verkehr sorgt, ist für mich grob fahrlässig und nicht akzeptabel“, so Mayer, der nicht glauben kann, dass Schwarzl durch derartige sinnentleerte Aussagen bewusst Verletzungen der Verkehrsteilnehmer in Kauf nimmt. „Auch wenn Schwarzl das nicht wahrhaben will, aber ideologische Ansichten haben hier keinen Platz. Hier geht es lediglich um den Erhalt wichtiger kommunaler Infrastruktur sowie um Verkehrssicherheit, Effizienz und Lebensqualität der Menschen in dieser Stadt.

Liste Fritz wird im Gemeinderat weitere Sanierungen einfordern

„Die derzeitige Stadtregierung unter dem grünen Bürgermeister Georg Willi ist schon seit Jahren in Sachen Straßensanierungen säumig. Deshalb ist der Zustand vieler Innsbrucker Straßen mehr als armselig und einer Landeshauptstadt nicht würdig“, ist Mayer überzeugt, der zusätzlich auch vermehrt Kontrollen des Straßenzustandes wie auch regelmäßige Instandhaltungsarbeiten durch die Stadt einfordert. “Vernünftige Verkehrs- und Umweltpolitik darf nicht auf Kosten der Gesundheit der Verkehrsteilnehmer gemacht werden. Deshalb wird die Liste Fritz auch in Zukunft vermehrt Straßensanierungen im Innsbrucker Stadtgebiet einfordern!”