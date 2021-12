Schwarz-grüne Landesregierung setzt Pflegeideen der Liste Fritz endlich in die Tat um!

Liste Fritz freut sich über verbesserte Rahmenbedingungen in Ausbildung und COVID-Zulage für Pflegekräfte

Endlich tut sich was in der Pflege!

“Es ist erfreulich, dass sich bei den Pflegemaßnahmen in Tirol endlich etwas bewegt. Als Vorreiter bei den Pflegeideen in Tirol haben wir als Liste Fritz immer wieder darauf gedrängt, dass die schwarz-grüne Landesregierung die Zeichen der Zeit erkennt. Die demographischen Herausforderungen in Tirol sind nicht wegzudiskutieren und nicht erst seit gestern bekannt. Der Personalmangel im Pflegebereich ist gravierend, knapp 300 Pflegekräfte fehlen derzeit in Tirol, bis 2030 brauchen wir noch einmal 7.000 Pflegekräfte extra. Wir haben deshalb bereits im Jahr 2019 eine Unterstützung für die Pflegeausbildung in Form eines Ausbildungsdarlehens beantragt, im November-Landtag 2021 haben wir mit einem Antrag auf Erlass der Studiengebühren für Pflegestudierende nachgelegt”, erzählt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Pflegestipendium erleichtert für viele das Leben!

“Das von ÖVP und Grünen heute präsentierte Modell zum Pflegestipendium ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, vor allem für Studienanfänger und motivierte junge Menschen, die noch andere Förderungen beziehen können. Berufsumsteiger und Spätberufene wird das Stipendium in der Höhe von 130 Euro pro Monat bzw. das ‘Plus-Modell’ mit nachfolgender Arbeitsverpflichtung in Tirol in Höhe von 470 Euro trotzdem nicht abholen. Die täglichen Kosten fürs Leben und Wohnen in Tirol, gepaart mit den Kosten für die Studiengebühren in Höhe von knapp 360 Euro pro Semester, können in der Lebensrealität vieler Menschen nicht mit einem ‘Taschengeld’ aufgewogen werden. Für diese Menschen braucht es ein zusätzliches Modell, das optimal auf ihre Situation zugeschnitten ist!”, ist Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider überzeugt.

Pflegekräfte haben lange auf eine COVID-Zulage gewartet!

“Die Zulage für das Personal auf COVID-Stationen, in Heimen und Sprengeln war auch längst überfällig, wenn man betrachtet, welcher Mammutaufgabe sich diese Menschen jeden Tag stellen müssen. Wir haben diese Zulage bereits im Mai 2021 beantragt, nachdem Salzburg im Jahr 2020 schon mit gutem Beispiel vorangegangen war. Erst in der Hochphase der vierten Pandemiewelle waren Platter, Leja und Co. offensichtlich davon überzeugt, dass die Pflegekräfte auf den COVID-Stationen und im täglichen Umgang mit COVID-Patienten übermenschliches leisten. Wir freuen uns jedenfalls für die fleißigen Pflegemitarbeiterinnen und Pflegemitarbeiter im ganzen Land!”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Erfreulich, dass die Liste Fritz der Ideengeber für viele Maßnahmen in Tirol ist!

“Das Gratismittagessen für Personen in der Pflegeausbildung in Innsbruck und Zams ist ein weiterer erfreulicher Fortschritt. Allerdings hätte diese Maßnahme auch auf kurzem Wege umgesetzt werden können. Wir haben das Gratismittagessen bereits vor einem Jahr, im Dezember 2020, beantragt. Die Umsetzung von ein paar weiteren Mittagessen scheint die schwarz-grüne Landesregierung jedenfalls lange ins Grübeln gebracht zu haben. Insgesamt sind die drei Pflegevorstöße der schwarz-grünen Landesregierung als erste Basis zu sehen, auf der es umgehend aufzubauen gilt. Man sieht jedenfalls, dass die Liste Fritz Ideengeber im Pflegebereich ist. Weitere Maßnahmen müssen jetzt rasch folgen, um für die Zukunft gerüstet zu sein”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.