Ã–ffi-Nutzer dÃ¼rfen keine MelkkÃ¼he sein: Park & Ride Parkhaus Jenbach fÃ¼r Ã–ffi-Ticket-Kunden kostenlos machen!

Liste Fritz hat Finanzierung aus dem Landesbudget beantragt – Öffi-Nutzung in Tirol soll noch attraktiver werden

Jenbach-Innsbruck ist eine sehr gut ausgebaute Pendlerstrecke!

“Die Strecke Jenbach-Innsbruck legen Pendler mit dem Auto in knapp 30 Minuten zurück. Mit dem Zug brauchen sie für die gleiche Strecke zwischen 15 und 34 Minuten, bis sie am Hauptbahnhof Innsbruck aussteigen. Viel attraktiver und konkurrenzfähiger kann eine Öffi-Verbindung in Tirol eigentlich nicht sein, wenn die erheblichen Zusatzkosten für die Parkplätze im Parkhaus am Bahnhof Jenbach nicht wären. 200 Euro pro Jahr, 20 Euro pro Monat und 2 Euro pro Tag sind die Kosten für Pendler, wenn sie das Auto im neuen Parkhaus Jenbach abstellen und mit dem Zug zu ihrem Zielort pendeln wollen. Was auf den ersten Blick nicht viel scheint, macht für regelmäßiges Pendeln durchaus einen Unterschied. Immerhin zahlen die Dauerpendler in Tirol bereits 509,40 Euro für das Öffi-Jahresticket, kommen die 200 Euro fürs Parken dazu, macht das 709,40 Euro, knapp 60 Euro pro Monat”, lässt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint wissen.

Liste Fritz will Umstieg auf die Öffis attraktiver machen!

“Die Öffi-Nutzer in Tirol dürfen nicht die Melkkühe der Nation sein. 709 Euro sind zu viel, wenn das Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr ernst gemeint sein soll. 709 Euro sind zu viel, wenn wir die Autofahrer zum Umsteigen bewegen und den Öffi-Verkehr noch attraktiver machen wollen. Wir als Liste Fritz geben den Öffi-Nutzern ein Zuckerl und machen das Öffi-Fahren in Tirol so schmackhaft wie möglich, weshalb wir einen Antrag im November-Landtag eingebracht haben. Das Land Tirol soll künftig die Kosten von 200 Euro für das Jahresticket fürs Parken im Parkhaus Jenbach übernehmen. Ein finanziell machbares Anliegen mit großer Wirkung für die Pendler, den Öffi-Verkehr und damit auch für die Umwelt in unserem Land Tirol”, stellt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint fest.

Zum Nachlesen:

Antrag des Landtagsklubs FRITZ – Bürgerforum Tirol betreffend: Tirol zukunftsfit: Park & Ride Parkhäuser in Jenbach und Telfs-Pfaffenhofen sollen Pendlern kostenlos zur Verfügung stehen!

Die Liste Fritz sieht an den Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass die Parkhauskosten in Jenbach ein großes Thema für die Pendler im Bezirk Schwaz sind. Die Finanzierung aus dem Landesbudget ist machbar und sinnvoll!

Im November-Landtag beantragt: Pendler-Parken sollte vom Landesbudget finanziert werden!

“Wer den Öffi-Verkehr in Tirol attraktiver machen will, wird das vor allem mit Anreizen und Zuckerln schaffen. Land Tirol, Planungsverband und ÖBB haben 12 Millionen Euro investiert, um das Parkhaus Jenbach zu errichten. Die Kosten jetzt auf die Pendler umzulegen, ist trotzdem der falsche Weg. An den Beispielen Matrei am Brenner und Wels in Oberösterreich sieht man, dass es durchaus machbar ist, ein Park & Ride Parkhaus gratis zur Verfügung zu stellen. Wir als Liste Fritz haben beantragt, dass die Kosten für das Pendler-Parken aus dem Landesbudget finanziert werden. Bei 450 Parkplätzen und 200 Euro Jahresgebühr fallen Kosten von knapp 90.000 Euro an, die das Land Tirol übernehmen soll. Bei einem Landesbudget von 4,5 Milliarden Euro fällt das kaum ins Gewicht. Das Land Tirol führt jedes Jahr viele Werbekampagnen durch, eine einzige kostet dabei 150.000 Euro. Sparen wir eine dieser Werbekampagnen ein und finanzieren damit schon 1,5 Jahre Gratis-Parken im Parkhaus Jenbach. Lippenbekenntnisse für den öffentlichen Verkehr in Tirol sind uns zu wenig, es braucht Maßnahmen, die bei den Pendlern ankommen und diese im Alltag entlasten”, ist Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint überzeugt.