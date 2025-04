Pflege: 45 Versicherungsjahre sind kaum zu schaffen

Gratulation an Carolin Astner, die 194.000 Unterschriften zusammengetragen hat

Dass die Pflege nun als Schwerarbeit gelten soll, ist für die Parteichefin der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider ein „Schritt in die richtige Richtung, der schon längst fällig ist.“ Die Liste Fritz hatte die entsprechende Petition der Tiroler Krankenpflegerin Carolin Astner unterstützt. „Für ihr Engagement und die 194.000 gesammelten Unterschriften gebührt Carolin Astner Respekt und Anerkennung“, sagt Haselwanter-Schneider. Mit der Einstufung als Schwerarbeit soll es, nach den Plänen von SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann, Pflegkräften möglich sein mit 60 Jahren ohne Abschläge in Pension zu gehen. „Eine Pflegekraft fängt in den allermeisten Fällen frühestens mit 17 ihre Ausbildung an. 45 Arbeitsjahre sind damit mit 60 nicht zu schaffen. Das ist eine Augenauswischerei.“

„Gut ist, dass psychische Belastungen berücksichtigt werden.“

Bisher wurden nur körperlich anstrengende Arbeiten als Schwerarbeit deklariert. Dass nun auch psychische Belastungen mitberücksichtigt werden, findet die Liste Fritz gut. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass auch Pflegekräfte in Teilzeit in die Schwerarbeiter-Regelung kommen.“ Die Petition hat einen wesentlichen Beitrag geleistet. Nun geht es um die Ausgestaltung der Reform. „Am Ende muss eine Reform zustande kommen, von der viele Pflegekräfte profitieren und nicht nur wenige.“