PCR-Tests über Tiroler Labors abwickeln – Vertrag mit HG-Pharma lösen und nicht verlängern!

Liste Fritz sieht Verantwortung bei Landeshauptmann Platter – als Krisenmanager hat er versagt

Auftrag an HG Pharma ohne Ausschreibung erfolgt!

“Wie wir mit unserer schriftlichen Landtagsanfrage an Landeshauptmann Platter und Landesrat Tilg aufgedeckt haben, hat das Land Tirol einen Urologen zum Virologen gemacht. Mehrere Millionen Euro Steuergeld haben Platter, Tilg und Co. als Auftrag an die HG Pharma vergeben, ohne eine Ausschreibung durchzuführen, ohne den Tiroler Landtag darüber abstimmen zu lassen. Die Pandemiesituation darf nicht für alles als Ausrede herhalten. Platter, Tilg und Co. haben sich von einer Hochglanzbroschüre, von gutem Marketing und einem grenzwertig niedrigen Einzelpreis pro PCR-Test blenden lassen. In seiner Anfragebeantwortung fühlt sich ÖVP-Landeshauptmann Platter wieder einmal nicht zuständig. Bei der Präsentation der HG-Pharma Lab Trucks war Landeshauptmann Platter natürlich dabei und hat für zahlreiche Fotos mit dem HG-Pharma Chef posiert”, sagt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Landeshauptmann Platter zieht sich wieder aus der Verantwortung!

“Wenn es darum geht, die Verantwortung für dieses Millionendebakel zu übernehmen, zieht sich Platter aus der Affäre. Landeshauptmann Platter beweist damit einmal mehr, dass er der Krisenbewältigung nicht gewachsen ist. Die Tirolerinnen und Tiroler verdienen einen obersten Krisenmanager, der sich nicht nur für die positiven Termine vor die Kamera traut. Draufzahlen müssen die Steuerzahler in unserem Land, deren Millionen einfach vergeben werden, ohne Ausschreibungskriterien einzuhalten. Das Land Tirol hat sich jedenfalls nicht einfach so mit Blendern ins Bett zu legen!”, ist Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider überzeugt.

Die Liste Fritz fordert Landeshauptmann Platter und Landesrat Tilg dazu auf, den Vertrag mit der HG Pharma nicht weiter zu verlängern. Es gibt viele heimische Labors und Virologen, die PCR-Tests durchführen können.

Zum Nachlesen:

April 2021: Schriftliche Anfrage der Abg. KO Dr.ln Andrea Haselwanter-Schneider an Landeshauptmann Günther Platter betreffend “LAB Trucks der Firma HG Pharma GmbH: Wie sieht eine erste Zwischenbilanz aus?”

April 2021: Schriftliche Anfrage der Abgeordneten KO Dr. Andrea Haselwanter-Schneider an Landesrat Bernhard Tilg betreffend “LAB Trucks der Firma HG Pharma GmbH: Wie sieht eine erste Zwischenbilanz aus?”

Tirol kommt auch ohne HG Pharma gut zurecht!

“Wir als Liste Fritz fordern ÖVP-Landeshauptmann Platter dazu auf, schleunigst die Reißleine zu ziehen und den Vertrag mit der HG Pharma zu lösen bzw. nicht weiter zu verlängern. Im ganzen Land Tirol sind zahlreiche Virologen und hochqualifizierte Labors tätig, die PCR-Tests durchführen können und genügend Kapazitäten frei haben. Auch an den mobilen Einheiten zum Testen scheitert es bei den heimischen Laboren nicht. Im Vordergrund muss vor allem die Qualität der Diagnose stehen, der Preis darf nicht das einzig dominierende Kriterium sein. Die Propheten im eigenen Land müssen wieder etwas wert sein und dürfen nicht von Blendern ausgestochen werden!”, fordert Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Liste Fritz bleibt weiterhin Kontrollpartei und sorgt für Transparenz!

“Der Vertrag zwischen dem Land Tirol und der HG Pharma ist dem Tiroler Landtag und den Landtagsabgeordneten bis dato nicht vorgelegt worden, obwohl der Vertrag bereits im Oktober 2020 abgeschlossen worden ist. Für die ÖVP ist der Landtag wieder nur Mehrheitsbeschaffer. Die Millionenbeträge für die HG Pharma dürfen dort nur mehr abgenickt werden. Als Transparenz- und Kontrollpartei haben wir das aufgedeckt und fordern die rasche Offenlegung des Vertrags”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.