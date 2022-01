Neues Jahr, neue Kosten: Park & Ride Parkhäuser Jenbach & Telfs für Pendler kostenlos machen!

Liste Fritz will Zuckerl für Öffi-Nutzer und Gratis-Parken wie in den Parkhäusern Matrei am Brenner oder Wels!

“Im Park & Ride Parkhaus am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen ist es schon länger Realität, seit Jahresbeginn trifft es auch die Pendler im Park & Ride Parkhaus am Bahnhof Jenbach. Für die Pendler in Jenbach heißt es jetzt zahlen, wenn sie mit dem Auto zum Bahnhof anreisen und dort im neuen Parkhaus parken wollen. Für uns als Liste Fritz ist das die falsche Strategie! Die Öffi-Nutzer gehören belohnt und nicht bestraft, wir wollen zusätzliche Anreize für einen Umstieg auf den Zug schaffen. Besonders weil die Öffi-Verbindungen zwischen Telfs und Jenbach die konkurrenzfähigsten Linien in Tirol sind, wer die Strecke mit dem Auto fährt, ist hier nicht schneller. Aber die satten Zusatzkosten für das Parkhaus sind kein Anreiz, sondern halten Autofahrer vom Umstieg auf die Öffis ab. 200 Euro pro Jahr, 20 Euro pro Monat und 2 Euro pro Tag kostet es Pendler, wenn sie das Auto im neuen Parkhaus Jenbach abstellen und mit dem Zug zu ihrem Zielort fahren. Für Dauerpendler in Jenbach und Telfs bedeutet das, dass sie deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als andernorts in Tirol und Österreich”, stellt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint fest.

Land Tirol soll Kosten von 200 Euro für das Parkhaus-Jahresticket übernehmen!

“Bereits jetzt bezahlen Dauerpendler 509,40 Euro für das Öffi-Jahresticket, kommen die 200 Euro fürs Parken dazu, macht das 709,40 Euro, knapp 60 Euro pro Monat. So macht die schwarz-grüne Landesregierung die Öffi-Nutzer in Tirol zu Melkkühen! Wir als Liste Fritz halten das für die falsche Politik, wir bekennen uns ganz klar zum ständigen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, wir sind dafür hier Millionen zu investieren, um die Tiroler zum Umsteigen vom Auto auf die Öffis zu bewegen. Für mehr Komfort, für weniger Verkehr, für bessere Luft und für weniger Lärm! Daher haben wir im November-Landtag einen Antrag für die kostenlose Benützung der Parkhäuser Jenbach und Telfs eingebracht. Das Land Tirol soll künftig die Kosten von 200 Euro für das Parkhaus-Jahresticket übernehmen”, schlägt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint vor.

Schwarz-grüne Landesregierung soll eine Werbekampagne einsparen und Parken bezahlen!

Die Liste Fritz setzt sich für eine spürbare Entlastung der Pendler in Jenbach und Telfs-Pfaffenhofen ein. Eine eingesparte Werbekampagne der schwarz-grünen Landesregierung reicht, um ein Jahr kostenloses Parken zu finanzieren.

“Zahlen fürs Parken gilt nicht überall. Die Beispiele Matrei am Brenner oder Wels in Oberösterreich zeigen, dass es machbar ist, auch größere Park & Ride Parkhäuser kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wenn das Land Tirol die 450 Parkplätze im Parkhaus Jenbach und die 295 Parkplätze im Parkhaus Telfs gratis zur Verfügung stellt, kostet das knapp 150.000 Euro pro Jahr. Bei einem Landesbudget von 4,5 Milliarden Euro ist das machbar und vertretbar. Zumal das Kosten sind, die für eine einzige der vielen Werbekampagnen des Landes anfallen. Also eine Werbekampagne pro Jahr einsparen und dafür die Öffi-Nutzer mit kostenlosen Parkhäusern in Jenbach und Telfs belohnen! Unser Liste Fritz-Antrag wird im Landtagsausschuss Ende Jänner beraten und wir hoffen stark, dass ÖVP und Grüne mehr als Lippenbekenntnisse für die Öffi-Nutzer in Tirol übrighaben. Gratis-Parken in Jenbach und Telfs ist das richtige Signal!”, erklärt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.