Novavax-Impfstoff nützen und impfskeptische Menschen in Tirol direkt ansprechen!

Liste Fritz sieht neuen Impfstoff als Chance einen weiteren Schritt zur Pandemiebekämpfung zu setzen!

“Landeshauptmann Peter Kaiser und das Land Kärnten haben bereits angekündigt, dass der neue Novavax-Impfstoff in Kärnten möglichst rasch zum Einsatz kommen soll. Wien startet ab sofort mit einem Vormerksystem für den neuen Impfstoff, um die Nachfrage besser abschätzen zu können. Wir als Liste Fritz fragen uns, wann der neue Novavax-Impfstoff auch in Tirol zum Einsatz kommen wird. Wann treffen die ersten Lieferungen in Tirol ein? Wie viele Impfdosen werden nach Tirol geliefert? Wie will das Land Tirol gezielt jene Menschen erreichen, die bisher skeptisch gegenüber den mRNA und Vektorimpfstoffen waren? Es drängt sich der Eindruck auf, dass ÖVP-Landeshauptmann Platter als oberster Krisenmanager keinen Plan in der Schublade liegen hat, um den Novavax-Impfstoff bestmöglich einzusetzen”, berichtet Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Menschen ansprechen, die Vorbehalte gegen bisheriges Impfangebot haben!

“Schon längst hätte eine gezielte Kampagne anlaufen können, um die impfskeptischen Menschen anzusprechen, die eine Impfung vor allem deshalb ablehnen, weil sie den neuen Impfstofftechnologien nicht vertrauen. Der Novavax-Impfstoff ist der erste proteinbasierte Impfstoff gegen das Coronavirus. Für Menschen, die grundsätzlich zu einer Impfung bereit wären, aber bisher unsicher waren, könnte dieser Impfstoff das richtige Angebot sein. Wir erwarten uns, dass ÖVP-Landeshauptmann Platter und die gesamte schwarz-grüne Landesregierung alles daransetzen werden, diese Chance nicht ungenützt verstreichen zu lassen. Es muss uns auch in Tirol gelingen, die Impfquote weiter zu erhöhen und mehr Menschen einen Schutz vor schweren Verläufen zu bieten. Dafür müssen wir jetzt die Zeit nützen und rasch in die Gänge kommen!”, ist Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider überzeugt.

Vormerksystem nach dem Vorbild Wiens!

Die Liste Fritz sieht im Novavax-Impfstoff eine vielversprechende Chance für Tirol. In Sachen Pandemiebekämpfung hat sich Tirol bereits zahlreiche Fehler geleistet. Beim neuen Impfstoff geht es vor allem um rasches und überzeugendes Handeln!

“Der bestmögliche Einsatz des neuen Novavax-Impfstoffes ist ein weiterer Baustein in der Pandemiebekämpfung, weshalb das Land Tirol alles daransetzen muss, diesen Impfstoff möglichst schnell anbieten zu können. Bis dahin soll das Land Tirol zumindest ein Vormerksystem nach dem Vorbild Wiens einrichten. Jeder Tag und jeder Geimpfte zählt. Jene Menschen, die betont haben, dass sie sich impfen lassen werden, sobald es einen neuen Impfstoff und damit eine Alternative zu den bisherigen Impfstoffen gibt, muss das Land jetzt beim Wort nehmen. Diese Menschen müssen gezielt angesprochen werden. Erste Studien zum Impfschutz haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, bei der Kühlung bietet der neue Impfstoff einen großen Vorteil, weil er im Kühlschrank gelagert werden kann. Es gibt genügend impfskeptische Menschen in unserem Land, die wir mit den richtigen Maßnahmen von einer Impfung überzeugen können. Diese Chance müssen wir nützen, sobald sie sich bietet”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.