Andere Bundesländer starten! Wo bleibt Novavax-Vormerksystem in Tirol?

Liste Fritz bekommt zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung – Gründe für Impfstoffentscheidung sind vielfältig

Ängste der Menschen gegenüber der Corona-Impfung ernst nehmen!

“Während die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Steiermark, Salzburg und Vorarlberg ein Vormerksystem für den neuen Novavax-Impfstoff eingeführt haben, warten viele impfwillige Menschen in Tirol immer noch darauf. Nach unserem Liste Fritz-Vorstoß für ein solches Vormerksystem haben sich zahlreiche Menschen bei uns gemeldet, die an einer Novavax-Impfung interessiert sind. Neben der Skepsis gegenüber den bisher vorhandenen, relativ neuen Impfstoff-Technologien, hat sich vor allem ein sehr entscheidender Grund dafür herauskristallisiert. Nicht wenige Menschen haben die ersten beiden Impfungen gegen das Coronavirus schlecht vertragen und mit teils erheblichen Impfreaktionen zu kämpfen gehabt. Diese Menschen wollen sich trotzdem unbedingt ‘boostern’ lassen, wollen aber – aufgrund der gemachten Erfahrungen – auf den neuen Novavax-Impfstoff warten. Dieses Anliegen ist verständlich und wir müssen diese Menschen ernst nehmen”, lässt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wissen.

Platter, Leja und Co. hinken bei der Bekämpfung der Pandemie hinterher!

“Viele Betroffene haben selbst versucht an Informationen zu gelangen, haben aber keine Auskunft bekommen, wann der Novavax-Impfstoff in Tirol verfügbar sein wird und wann sie sich dafür vormerken lassen können. Es passt ins Bild des Tiroler Krisenmanagements, das seit Beginn der Coronapandemie bei nahezu allen Herausforderungen der Pandemiebekämpfung hinterherhinkt. Was für einen Plan haben der zuständige Krisenmanager und ÖVP-Landeshauptmann Platter und die ÖVP-Gesundheitslandesrätin Leja in der Schublade, wenn es um den möglichst raschen Einsatz des neuen Novavax-Impfstoffes geht? Wir erwarten uns von den Verantwortlichen, dass sie die Bevölkerung so schnell wie möglich informieren und ein Vormerksystem umsetzen. Es kann doch nicht sein, dass der Großteil der anderen Bundesländer das einfach umsetzt und Tirol zuwartet”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Die Liste Fritz sieht im Novavax-Impfstoff eine weitere Chance für Tirol. Viele Gründe führen dazu, dass Menschen in Tirol auf den neuen Impfstoff warten.

Liste Fritz sieht im neuen Impfstoff Novavax eine neue Chance für Tirol!

“Wir als Liste Fritz möchten betonen, dass der neue Novavax-Impfstoff ein weiterer Baustein in der Pandemiebekämpfung ist. Die vergangenen zwei Jahre haben uns gelehrt, dass es den einen richtigen Weg aus der Pandemie nicht gibt. Viele Zahnräder müssen ineinandergreifen und es braucht vor allem eine Regierung, die dazu bereit ist anzupacken. Es gibt zahlreiche Gründe warum sich Menschen impfen lassen, warum sie das nicht tun bzw. warum sie das erst jetzt tun wollen. Jenen Menschen, die betont haben, dass sie sich impfen lassen werden, sobald es einen neuen Impfstoff und damit eine Alternative zu den bisherigen Impfstoffen gibt, muss das Land Tirol nun ein Angebot machen. Jene Menschen, die ihre ersten beiden Impfungen schlecht vertragen haben, hoffen auf eine Alternative für ihre ‘Boosterimpfung’. Diese Menschen müssen gezielt angesprochen werden”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider fest.