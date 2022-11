Menschen entlasten: Stadt Innsbruck soll Gebühren nicht erhöhen

Für Liste Fritz-Gemeinderat Tom Mayer ist die im letzten Gemeinderat beschlossene Anhebung der Friedhofsgebühren in Zeiten der Teuerung nicht nachvollziehbar. “Wenn schon im Supermarkt, an der Tankstelle und bei den Energiekosten alles teurer wird, muss die Stadt Innsbruck nicht auch noch Öl ins Feuer gießen! Die Tiroler Landesregierung hat den Tiroler Gemeinden und damit auch der Stadt Innsbruck zum Ausgleich der massiven Teuerung insgesamt 10 Millionen Euro zugesagt, damit die Gemeinden auf eine Erhöhung der Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten, Krippen sowie der Müllgebühren verzichten. Trotz dieser zugesagten Landesgelder hat die Stadt Innsbruck die Friedhofsgebühr angehoben. Für mich macht das keinen Sinn, denn auch die Friedhofsgebühren belasten die Innsbruckerinnen und Innsbrucker, insbesondere die Pensionisten sehr”, weiß Tom Mayer, der deshalb die Befürworter der Erhöhung nicht verstehen kann. “Dass die ÖVP und ausgerechnet der Seniorenbund im Gemeinderat dieser Gebührenerhöhung zugestimmt haben, ist unverständlich. Dass sie jetzt fordern, dass es eine Teilzahlungsmöglichkeit bei der 10-jährigen Vorauszahlungen für Friedhofsgräber geben soll, ist schon bezeichnend. Da haben sie offensichtlich nicht mitgedacht, wenn sie zuerst für die Erhöhung stimmen und dann Abfederungen wollen” kann Liste Fritz-Gemeinderat Mayer nur den Kopf schütteln. Für ihn ist diese Entscheidung und der nunmehrige Antrag der ÖVP merkwürdig, zumal die massive Teuerung in sämtlichen Bereichen schon länger bekannt sein dürfte.

Liste Fritz verlangt: Friedhofsgebühren einfrieren

Für Gemeinderat Tom Mayer ist es nicht einzusehen, dass in Bezug auf die Anti-Teuerungsmaßnahmen in Innsbruck mit zweierlei Maß gemessen wird. “Die Friedhofsgebühren erhöht die Stadt, die Müllgebühren dagegen nicht. Welche Logik soll da dahinterstecken, dass für das Jahr 2023 die Müllgebühren nicht erhöht werden, sehr wohl aber die Friedhofsgebühren angehoben werden”, fragt sich Mayer. Deshalb verlangt Liste Fritz-Gemeinderat Tom Mayer in Innsbruck eine einheitliche Vorgehensweise bei den Gebühren. “Ich habe im Gemeinderat gegen eine Erhöhung der Friedhofsgebühren gestimmt, die Mehrheit war leider dafür. Jetzt ist es aber an der Zeit, diesen Fehler zu korrigieren und die Gebühren in der Stadt einheitlich zu regeln, sprich in dieser besonderen Zeit keine zusätzlichen Belastungen für unsere Bürger zu verursachen. Deshalb fordere ich von allen Gemeinderatsfraktionen, auch die Friedhofsgebühren nicht zu erhöhen und diese zumindest auf 1 Jahr einzufrieren.”