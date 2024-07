MCI – Eine unendliche Geschichte!

Für die Liste Fritz ist der Neubau der Fachhochschule eine unendliche Geschichte zu Lasten der Steuerzahler und ein unendliches Desaster der ÖVP-geführten Landesregierung. Inzwischen gibt es zwei Siegerprojekte, keines davon wurde umgesetzt. Neuausschreibungen, Anwaltskosten, Umplanungen und vieles hat hohe zusätzliche Kosten verursacht. Insgesamt sind rund 16.000 Beraterstunden angefallen. Für Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint unverantwortlich gegenüber dem Steuerzahler. Auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die Baukosten ständig explodiert sind. „Der Neubau MCI ist mittlerweile ein Fass ohne Boden, ohne dass nur ein Ziegel verbaut wurde. Erste Baukostenschätzungen lagen bei 80 Millionen Euro, im Herbst letzten Jahres waren es sage und schreibe 250 Millionen. Dem nicht genug. Inzwischen stehen sogar 320 Millionen Euro Steuergeld an Kosten im Raum. Das ist ein unglaubliches Desaster der ÖVP-geführten Landesregierung! Die selbsternannte Wirtschaftspartei ÖVP schafft es nicht, in 15 Jahren ein Funktionsgebäude für eine Hochschule in Innsbruck planen und bauen zu lassen!“, so Sint, der in dieser Inkompetenz einen Schaden für den Wirtschafts- und Bildungsstandort Tirol ortet. „Herr Mattle, Herr Dornauer, beim MCI hat die Landesregierung nicht Pfusch am Bau, sondern Pfusch vor dem Bau zu verantworten!“

Die ÖVP-dominierte Landesregierung hat die Unwahrheit gesagt!

Seit sich Ex-ÖVP Landesrat Johannes Tratter 2018 bemüßigt fühlte, wegen explodierender Baukosten das laufende Neubauprojekt zu stoppen, sind Falschinformationen der ständige Begleiter der schwarz dominierten Landesregierung. Damals hat Tratter einen Fixpreis von 135 Millionen Euro versprochen. Auch der zuständige rote LHstv. Georg Dornauer, der noch Anfang 2023 eine Kostengarantie über 135 Millionen Euro abgegeben hat, ohne das Raum- und Funktionsprogramm abspecken zu müssen. „Dornauer ist ein klassischer Ankündigungspolitiker,

er hat für Ende 2023 auch den Spatenstich versprochen“, ist Sint von diesem Murks beim MCI-Neubauprojekt auf dem Rücken der Steuerzahler wenig begeistert.

Liste Fritz fordert Umdenken ein und die Beauftragung der BIG!

„Die schwarz-rote Landesregierung kann es nicht. Deshalb soll sie jene planen und bauen lassen, die es können! Die Landesregierung soll den MCI-Neubau in die Hände der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) legen! Und LH Mattle muss endlich sein Schweigen beenden. Will er den MCI-Neubau oder nicht? Und wen ja, was darf er kosten? Die Antworten ist Finanzlandesrat Mattle den Tirolern schuldig!“, ist Sint überzeugt. „Während die schwarz-rote Landesregierung nichts zustande bringt, außer mit immer neuen Millionenzahlen zu jonglieren, baut die BIG inzwischen bereits das zweite Funktionsgebäude in Innsbruck. Und das ohne größere Baukostenüberschreitungen auf Kosten der Steuerzahler!“, so Sint.