MCI-Absage – Wirtschaftliches und politisches Armutszeugnis der schwarz-roten Landesregierung!

Die unendliche Geschichte rund um den Neubau des MCI hat nun vorerst ein abruptes Ende gefunden. Das jahrelange ÖVP-Debakel soll jetzt mit dem zweiten von der ÖVP verordneten Stopp nach 2018 sein Aus finden. Übrig bleibt ein millionenteurer Scherbenhaufen für die Steuerzahler in Tirol. „Die ÖVP-dominierte Landesregierung hat in den letzten Jahren rund 15 Millionen Steuergeld für Planungen, Beratungen, für 2(!) Architektenwettbewerbe und 2(!) Siegerprojekte sowie für den immer gleichen Rechtsberater ausgegeben! Ja, das ist Pfusch am Bau ganz ohne Bau!“, so Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint, für den dies auch ein Anschlag auf den Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Tirol ist. „Beim MCI geht es um ein Bildungs- und Wirtschaftsunternehmen mit 3.500 Studierenden, 1.000 Lehrenden und 500 Mitarbeitern!“, kann Sint das von der ÖVP verursachte Fiasko rund um den MCI-Neubau überhaupt nicht nachvollziehen.

Ein absolutes wirtschaftliches und politisches Armutszeugnis für eine Tiroler Landesregierung!

Für Sint trägt die Hauptverantwortung für dieses Debakel ganz klar die ÖVP und in den letzten zwei Jahren auch SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Dornauer, der lediglich mit vollmundigen Ankündigungen aufgefallen ist. „Das MCI kostet heute mit 250 Mio. genauso viel wie vor einem Jahr, damals hat Landeshauptmann und Finanzlandesrat Mattle aber nicht einmal pipp und nicht einmal papp dazu gesagt. Er hat beharrlich geschwiegen und alle im Ungewissen gelassen. Was hat sich jetzt geändert? Genau gar nix, das Land hatte schon damals 1 Milliarde Schulden, am Schuldenberg der Landesregierung kann es also nicht liegen! Mattle und Dornauer haben alle Betroffenen, das Unternehmen MCI, die Mitarbeiter und Lehrenden, den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Tirol und die Tiroler Bevölkerung jetzt ein Jahr lang an der Nase herumgeführt und für dumm verkauft!”, zeigt Markus Sint auf. „Das ist unprofessionell und unverantwortlich! Jetzt dreht Mattle das MCI ohne Information des Landtages im Alleingang ab, obwohl das letzte Rechtsgutachten noch nicht am Tisch liegt und damit noch nicht klar ist, ob die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) den MCI-Neubau in die Hand nehmen kann. Das Mattle-Aus für den MCI-Neubau passt zur Mattle-Regierung, viel ankündigen, nichts umsetzen! Die ÖVP und SPÖ Beschönigungsreden, wonach das MCI ein Leuchtturm sei, sind einfach nur zynisch und inhaltsleer. Das MCI braucht keinen Luxustempel, sondern ein ordentliches Funktionsgebäude! Tirol muss in die Köpfe seiner jungen Leute investieren. Mattle & Co. verspielen die Zukunft Tirols!“