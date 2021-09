Massiver Datenskandal: LH Platter hat Verantwortung zu übernehmen!

Für Liste Fritz kann sich Landeshauptmann Platter nicht länger aus der Affäre stehlen – er hat Letztverantwortung

Grobe Verletzung von Vertrauen: 24.000 hochsensible Patientendaten einfach per Email!

“Ist da jemand? Die Politik von Landeshauptmann Günther Platter folgt dem immer gleichen Strickmuster, sobald es unangenehm wird und massive Probleme auftauchen, ist der Landeshauptmann abgetaucht! Keine Aufklärung, keine Transparenz, keine klaren Worte, keine Konsequenzen! Platter will die nächste Affäre durchtauchen und aussitzen! Dabei erlebt Tirol gerade seinen größten Datenskandal, 24.000 hochsensible Gesundheitsdaten von Corona positiv getesteten Menschen sind öffentlich zugänglich. Das gewaltige Datenleck hat offensichtlich der umstrittene Urologe und ehemalige Geschäftsführer der HG Lab Truck, Ralf Herwig, verursacht. Auftraggeber und Vertragspartner der HG Lab Truck war die schwarz-grüne Platter-Regierung, weshalb sie die Verantwortung trägt und Landeshauptmann Platter die Verantwortung zu übernehmen hat. Platter muss reinen Tisch machen, es geht um hochsensible Patientendaten, es geht um eine grobe Verletzung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit! Die Tiroler hatten keine Wahl, sie mussten sich in die Arme dieser HG Lab Truck begeben, so wollte es Platter als oberster Behördenchef!” lassen Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint wissen.

HG Lab Truck schon wieder in Skandal verwickelt!

“Denn wie die Liste Fritz aufgedeckt hat, wollten Platter & Co. den Millionenauftrag unbedingt an die HG Lab Truck vergeben, deshalb haben sie den Auftrag im Wert von 12 Millionen Euro Steuergeld im Herbst 2020 ohne Ausschreibung, einfach direkt vergeben und im März 2021 ohne Ausschreibung, einfach direkt verlängert. Für uns als Liste Fritz war diese Auftragsvergabe von ÖVP und Grünen gewollt, aber nicht rechtens. Seit Monaten taumeln Platter& Co. jetzt durch diesen HG Lab Truck-Skandal!”, stellen Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint fest.

Für die Liste Fritz hat Landeshauptmann Platter endlich reinen Tisch zu machen. Es ist unzumutbar, dass die schwarz-grüne Landesregierung weiterhin mit der Firma Novatium als Auffang- und Nachfolgefirma der HG Lab Truck im Geschäft ist.

Landeshauptmann taucht erneut unter und entzieht sich seiner Verantwortung!

“Landeshauptmann Platter hat sicherzustellen, dass das Land Tirol in keinerlei Geschäftsbeziehung mehr zum Firmengeflecht HG Pharma und HG Lab Truck sowie zur Novatium steht! Weder direkt noch über Einrichtungen, die die Novatium beschäftigen. Es fehlt einfach jedes Vertrauen! Denn entweder wurde Landeshauptmann Platter selbst angelogen oder er hat gegenüber dem Tiroler Landtag die Unwahrheit gesagt als er behauptet hat, dass sich das Land Tirol vom HG Lab Truck-Geschäftsführer Ralf Herwig getrennt habe. Denn Monate später, im August 2021, verschickt dieser angeblich nicht mehr aktive Geschäftsführer Ralf Herwig 24.000 hochsensible Patientendatensätze per Mail. Als Nicht-Mehr-Geschäftsführer dürfte er keinen Zugriff mehr auf solche Daten haben. Hat er aber und das lässt vermuten, dass er wohl nach wie vor in diese Firmen involviert ist. Die HG Lab Truck beschäftigt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien und den Landesrechnungshof, durch den Datenskandal wird jetzt auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck aktiv! Was braucht es noch, damit Platter endgültig die Reißleine zieht?”, verlangen Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint einen Schlussstrich.