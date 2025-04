Jahrhundertchance am Bahnhof nützen

Liste Fritz-Parteichefin drängt Bgm. Anzengruber zu einer raschen Entscheidung

Für Liste Fritz-Parteichefin und GRin Andrea Haselwanter-Schneider stellt die Unterführung unter dem Hauptbahnhof eine einmalige Chance dar. „Die Sorgen von Bürgermeister Anzengruber um das Stadtbudget sind ehrenwert, aber die Zeit läuft uns davon. Wenn die Stadtführung nicht spätestens bis zum Sommer eine Entscheidung trifft, wird die ÖBB ihre Planungen ohne die dringend notwendige und wichtige Unterführung fortsetzen. Das wäre eine verpasste Gelegenheit, und die Chance für die Stadt ist dahin“, warnt Haselwanter-Schneider und fordert den Bürgermeister auf, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. „Die Verbindung zwischen Wilten und Pradl würde eine einmalige Gelegenheit bieten.“

Liste Fritz unterstützt Online-Petition der Radlobby Tirol

Für Haselwanter-Schneider bringt eine Unterführung mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger. „Die Online-Petition der Radlobby Tirol mit rund 3.700 Unterschriften innerhalb weniger Tage zeigt, wie wichtig diese Unterführung zwischen Wilten und Pradl für die Bevölkerung in Innsbruck ist“, betont sie. „Aktuell sind die Planungen für das gesamte Projekt bereits in Gange, jedoch wird die Unterführung derzeit nicht berücksichtigt, da es noch keine Planungsvereinbarung zwischen der Stadt Innsbruck und den ÖBB gibt. Noch könnte die Stadt in die Planungen einsteigen, aber es ist höchste Eisenbahn. Das Planungsfenster ist noch offen, aber nicht mehr lange“, sagt Haselwanter-Schneider.