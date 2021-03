Impfen ohne Show – Tiroler Bevölkerung verdient Planungssicherheit und Information!

Liste Fritz sieht Probleme mit Impf-Aktion nicht gelöst – zu viele Fragen sind nach wie vor offen

Impfplan von Jänner gehört überarbeitet!

“Es nützt keinem über 80-jährigen Tiroler, wenn Landeshauptmann Platter die Impfaktion im Bezirk Schwaz abfeiert und damit das allgemeine Impfchaos zu kaschieren versucht. Viele ältere Menschen in Tirol warten nicht nur seit Wochen auf einen Impftermin, viele von ihnen haben bis heute nicht einmal einen ungefähren Anhaltspunkt bekommen, wie die Impfung ablaufen wird und wann sie an der Reihe sind. Unsere Großeltern, Mütter, Väter, Onkel und Tanten sind seit ziemlich genau einem Jahr dazu aufgefordert, Sozialkontakte so gut es geht zu vermeiden. Viele von ihnen lassen sich immer noch die Einkäufe vor die Tür stellen und sehen oder hören ihre Kinder und Enkel nur sporadisch. Die psychische Gesundheit vieler Menschen in Tirol ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Impfplan steht seit Anfang Jänner fest, seitdem hat es keine Überarbeitung gegeben”, stellen Liste Fritz-Landtagsabgeordneten Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint klar.

Planungssicherheit statt Polit-Show!

“Was ist mit der 78-jährigen Ehefrau eines 84-jährigen Mannes? Warum werden Ehepartner nicht im Impfplan berücksichtigt, unabhängig von ihrem Alter? Der einzige Erfolg der letzten Wochen basiert darauf, dass in Schwaz eine südafrikanische Mutation aufgetaucht ist und die europäische Union mehr Impfstoffe zur Verfügung stellt. Dazu hat ÖVP-Landeshauptmann Platter kaum etwas beigetragen, feiert sich dafür aber jeden Tag selber. Schluss mit der Polit-Show rund ums Impfen, her mit der Planungssicherheit für die Menschen in Tirol!”, erklären die Liste Fritz-Landtagsabgeordneten Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint.

