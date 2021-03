Antrag verfälscht – Liste Fritz musste Dringlichkeitsantrag zur Gesundheitsversorgung in Osttirol zurückziehen!

Liste Fritz wird weiter dafür kämpfen, dass Laborleistungen des Experten Dr. Walder genützt werden

Antrag komplett verfälscht!

“Mit einem Dringlichkeitsantrag wollten wir als Liste Fritz ermöglichen, dass Dr. Gernot Walder mit einem Kassenvertrag für sein Labor ausgestattet wird. Dr. Walder sollte dadurch mehr Planungssicherheit bekommen, die Osttiroler Bevölkerung hätte Laborleistungen zukünftig über die Krankenkasse abrechnen können, der Wirtschaftsstandort hätte von der Absicherung von 30 Arbeitsplätzen profitiert. ÖVP und Grüne haben unseren Antrag aufgegriffen und einen Abänderungsantrag eingebracht, der unser ursprüngliches Anliegen total verzerrt hätte. Unserem Ansinnen, Dr. Gernot Walder mit einem Kassenvertrag ausstatten zu wollen, haben sie einen Freifahrtschein für Andreas Kölls Pläne, eine eigene Infektiologie in Osttirol aufzubauen, entgegengesetzt. Damit haben ÖVP und Grüne den zweiten Teil unseres ursprünglichen Antrags komplett verfälscht.”, sagt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Taktische Spielchen von ÖVP und Grüne auf Kosten der Osttiroler Gesundheitsversorgung!

“Wir als Liste Fritz wollten im zweiten Teil unseres Dringlichkeitsantrags sicherstellen, dass das BKH Lienz keine teure Doppelstruktur im Bereich Infektiologie aufbaut und die jahrelang bewährte Zusammenarbeit mit Dr. Gernot Walder fortsetzt. Die Logik von ÖVP und Grünen ‚dass sich der Tiroler Landtag für einen Kassenvertrag von Dr. Gernot Walder ausspricht und das BKH Lienz dafür mit Sicherheit eine Infektiologie bekommen soll, ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Die Gesundheitsversorgung der Osttiroler darf nicht Gegenstand eines Tauschgeschäfts im Tiroler Landtag sein. ÖVP und Grüne machen ihre taktischen Spielchen auf dem Rücken der Osttiroler und auf Kosten der Gesundheitsversorgung im Bezirk“, erklärt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Nach einer ausführlichen und hitzigen Debatte im Tiroler Landtag hat die Liste Fritz ihren Dringlichkeitsantrag zurückgezogen.

Zum Nachlesen:

Dringlichkeitsantrag des Fritz Landtagsklubs im März-Landtag: “Osttirol braucht Dr. Gernot Walder”: Gesundheitsversorgung der Osttiroler absichern – teure Doppelstrukturen am BKH Lienz vermeiden!

Abänderungsantrag ÖVP und Grüne: “Osttirol braucht Dr. Gernot Walder”: Gesundheitsversorgung der Osttiroler absichern -teure Doppelstrukturen am BKH Lienz vermeiden! (167/21)

Zurückziehen des Antrags: Einzige Möglichkeit Missbrauch zu verhindern!

“Uns als Liste Fritz war es wichtig eine offene Debatte über unseren Dringlichkeitsantrag im Tiroler Landtag zu ermöglichen. Wir haben allen Abgeordneten die Möglichkeit gegeben, zum Thema zu sprechen und haben dann unseren Antrag zurückgezogen. Das Zurückziehen des Antrags war die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass ÖVP und Grüne unser ursprüngliches Ansinnen für ihre Zwecke missbrauchen. Wir wollen weiterhin sicherstellen, dass die Osttiroler Bevölkerung die beste medizinische Versorgung bekommt, weshalb wir nächste Woche zu einem Gesprächstermin mit ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg zusammenkommen. Nicht nur in Osttirol, sondern auch in allen anderen Tiroler Bezirken soll die vorhandene Laborinfrastruktur genützt werden. Damit sparen wir uns den Aufbau teurer Doppelstrukturen an den Bezirkskrankenhäusern.”, bekräftigt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint das ursprüngliche Anliegen der Liste Fritz, trotz zurückgezogenem Antrag.

Die Zeit der machtpolitischen ÖVP-Alleingänge ist vorbei!

“Viele Menschen haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen bei uns gemeldet und uns darin bestärkt, weiter dafür zu kämpfen, dass ein Top-Experte wie Dr. Walder dem Bezirk erhalten bleibt. Der Vorwurf, wir würden die Bevölkerung in Osttirol mitten in einer Pandemie verunsichern, geht vollkommen ins Leere. Schließlich ist es nicht unser Vorstoß gewesen, der zur Ausbootung von Dr. Walder am BKH Lienz geführt hat und den Aufbau einer Infektiologie für Osttirol vorantreiben soll. Die Zeit der machtpolitischen ÖVP-Alleingänge im Bezirk, die mit ‚Hände falten, Goschen halten‘ mitgetragen werden, ist vorbei!“, hält Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint abschließend fest.