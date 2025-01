Haselwanter-Schneider zum Vorstoß von ÖVP-Landesrat Mario Gerber, Sozialförderungen zu kürzen.

Liste Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider sieht in Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Gerbers Vorstoß einen Angriff gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. „Das ist ein Affront gegenüber den vielen hart arbeitenden Menschen in Tirol. Noch dazu in einem Land, indem hohe Lebenshaltungskosten auf niederste Einkommen treffen und seit Jahrzehnten Realität sind. Viele Menschen haben mit dem, was sie verdienen kaum, wenn überhaupt kein Auskommen und sind teils von Sozialförderungen abhängig“, kritisiert Haselwanter-Schneider. Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf eine diese Woche erschienene Einkommensstatistik. „Tirol ist auch in dieser Statistik österreichweit wieder im Schlussdrittel zu finden. Interessant ist aber auch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Tourismus im Vergleich zu anderen Branchen besonders schlecht verdienen.

Die ÖVP sei bei den Covid-Förderungen sehr großzügig gewesen. „Hier galt das Motto, ´Koste es, was es wolle’, während nun Sozialförderungen gestrichen werden sollen. Wo bleiben die christlich-sozialen Werte der ÖVP“, fragt Haselwanter-Schneider.