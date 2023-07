Goldried Bergbahn in Matrei in Osttirol – Besteht Betriebspflicht im Sommer

In Matrei in Osttirol sorgt die Tatsache, dass die Goldried Bergbahn diesen Sommer stillsteht für Kopfschütteln, Ärger und Verwunderung.

“Es haben sich Bürger und Betroffene verärgert und hilfesuchend an die Liste Fritz gewandt. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass die Bergbahn im Sommer den Betrieb einstellt. Das ist schlecht für die sechs Hüttenwirte und Gastronomen im Goldried Wandergebiet, außerdem ist es schlecht für den Sommertourismus in Matrei sowie im ganzen Bezirk Lienz. Daher haben wir im Juli-Landtag eine Anfrage mit 36 konkreten Fragen eingebracht und verlangen von Landeshauptmann Anton Mattle sowie von Landesrat Mario Gerber Aufklärung. Etwa darüber, ob es für die Goldried Bergbahn eine Betriebspflicht im Sommer gibt, wie lange diese dauert und warum dann trotzdem der Betrieb stillsteht”, erklärt Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint.

Schriftliche Anfrage an Mattle und Gerber soll Klarheit schaffen

Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint kann die Besorgnis vieler Matreier nachvollziehen, die eine dauerhafte Einstellung des Sommerbetriebes befürchten.

“Wenn es eine Betriebspflicht gibt, dann kann der Seilbahnbetreiber nicht ohne Wenn und Aber einfach den Betrieb einstellen und damit die wirtschaftliche Existenz von einigen gastronomischen Betrieben im Wandergebiet Goldried aufs Spiel setzen. Immerhin gibt es dort sechs bewirtschaftete Hütten und Gasthäuser, die ohne Sommerbetrieb mit großen finanziellen Einbußen rechnen müssen. Daher wollen wir wissen, für welche Zeiträume bei den Matreier Goldried Bergbahnen überhaupt eine Betriebspflicht besteht und welche Konsequenzen es für ein Zuwiderhandeln gibt. Außerdem fragen wir nach, ob die Goldried Bergbahnen als öffentliches Verkehrsmittel gelten und deshalb auch öffentliche Fördermittel erhalten. An und für sich sollten öffentlich geförderte Seilbahnen schon auch einer Betriebspflicht unterliegen. Diese ist dann einzuhalten oder die Förderungen sind zurückzuzahlen!”, erläutert Markus Sint.

Tirol Werbung wusste offensichtlich nichts von Schließung

Interessant ist für Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint in diesem Zusammenhang auch, dass die Tirol Werbung von der Schließung offensichtlich nicht Bescheid wusste. “Es ist kurios. Bis zur Einbringung unserer Landtagsanfrage hat die Tirol Werbung blumig ‘eine weitläufige Wanderdestination mit herrlicher Bergkulisse’ beworben, in die die Gondelbahn die Gäste auf über 2.000 Meter befördert. Der Schönheitsfehler ist halt, dass die Goldried Bergbahn gar nicht fährt! Inzwischen hat die Tirol Werbung die Homepage aktualisiert”, berichtet Markus Sint. “Wir wollen Klarheit. So oder so. Wenn die Schultz-Gruppe als Eigentümer keine Betriebspflicht im Sommer hat und keine öffentlichen Förderungen bekommt, dann ist es ihre Entscheidung. Wenn aber Förderungen geflossen sind bzw. fließen und es eine Betriebspflicht gibt, dann ist dafür zu sorgen, dass die Goldried Bergbahn sofort ihren Betrieb aufnimmt!”, stellt Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint klar.