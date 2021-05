Gesundheits- und Pflegeschwerpunkt im Mai-Landtag – 21 Liste Fritz-Initiativen!

Liste Fritz bringt fünf Dringlichkeitsanträge, einen Antrag und 15 Landtagsanfragen ein

Liste Fritz verlangt volle Aufklärung vom Landeshauptmann!

“Die Ungereimtheiten zur Direktvergabe der PCR-Testabwicklung an die HG Pharma beschäftigen den Tiroler Landtag weiterhin intensiv. Weil es lückenlose Aufklärung braucht, stellen wir gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien eine Dringliche Anfrage an ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter. Wir erwarten uns, dass Landeshauptmann Platter seine Verantwortung wahrnimmt, sich den Fragen stellt, Antworten und Aufklärung liefert. Ein Vorschicken seines Stellevertreters Geisler, ein Verlassen des Landtages durch die Hintertür, wie es Platter zuletzt gemacht hat, ist nicht akzeptabel und zeugt von fehelendem Mut. Zu den bereits eingebrachten schriftlichen Anfragen zur Causa HG Pharma wird es jeweils eine Nachfrage an Landeshauptmann Platter und die neue Gesundheitslandesrätin Leja geben. Die schwarz-grüne Platter-Regierung und allen voran ihr oberster Krisenmanager haben endlich alle Karten auf den Tisch zu legen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat Aufträge in Millionenhöhe freihändig, also ohne Ausschreibung, vergeben. Es kann nicht sein, dass sie die Tiroler seit Wochen im Ungewissen lässt und die Ungereimtheiten und offenen Fragen nicht aufklärt”, sind Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint überzeugt.

Mai-Landtag im Zeichen von Gesundheit und Pflege für Liste Fritz!

“Mit drei Dringlichkeitsanträgen setzt die Liste Fritz einen Schwerpunkt im Gesundheits- und Pflegebereich. Nach dem Test-Chaos soll ein runder Tisch mit allen Tiroler Laboren, allen Virologen und Mikrobiologen sicherstellen, dass wir einer möglichen nächsten Gesundheitskrise vorbereiteter entgegenblicken können. Wir haben ausreichend Experten im Land, wir müssen sie nur richtig einsetzen. Das Pflegepersonal auf den Covid-Stationen und Covid-Intensivstationen arbeitet seit Monaten am Limit. Wir wollen mit einer monatlichen Sonderzahlung ein klares Zeichen der Wertschätzung setzen. Salzburg hat das im Jahr 2020 vorgemacht, wir sollten dieses gute Beispiel aufgreifen und uns mit einem finanziellen Beitrag bei den engagierten Mitarbeitern auf den betreffenden Stationen bedanken”, erklären Haselwanter-Schneider und Sint.

Sonderlieferung von 100.000 Impfdosen dank Platter?

“Landeshauptmann Platter heftet sich gerne Erfolge auf seine Fahnen, wie er sie selbst beeinflusst hat, sagt er nicht. Deshalb wollen wir vom Landeshauptmann wissen, was konkret sein Beitrag zur Sonderlieferung von 100.000 Impfdosen für den Bezirk Schwaz war. Schließlich gehen Platter selbst und sein engstes ÖVP-Umfeld seit Wochen damit hausieren, dass es der Landeshauptmann war, der die EU von einer Sonderlieferung überzeugt habe. Wir haben eine schriftliche Anfrage an den Landeshauptmann eingebracht und erwarten uns ehrliche Antworten auf unsere Fragen”, lassen Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint wissen.

Liste Fritz hat im Mai-Landtag wieder viel vor!

“Neben den zahlreichen Gesundheits- und Pflegeinitiativen wird es auch eine umfassende schriftliche Anfrage zu einer verlorenen Klage der Neuen Heimat Tirol gegen die eigenen Mieter geben. Anfragen zu den Tiroler Mülltarifen, einem umstrittenen Baubescheid in Zirl und ein Prüfantrag für einen regionale Bettenstopp runden das Landtagsprogramm der Liste Fritz im Mai-Landtag ab”, halten Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint abschließend fest.