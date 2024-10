Bürgertag der Lise Fritz 2024: Ehrliche, transparente und bürgernahe Politik für die Tirolerinnen und Tiroler!

Rund 100 Mitglieder, Freunde und Sympathisanten folgten heute Samstag der Einladung der Liste Fritz zum Bürgertag in der Villa Blanka in Innsbruck. Dieser stand ganz im Zeichen von Neuwahlen und der Präsentation der Standpunkte für das Tirol von morgen. Vorweg: Überraschungen hat es keine gegeben. Denn die bisherige Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wurde mit 96% Zustimmung in ihrer Funktion bestätigt. Ein überwältigender Vertrauensbeweis. Veränderungen gab es lediglich im Vorstand der Partei. Dieser wurde auf 10 Mitglieder erweitert. Die alte und neue Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider bedankte sich im Anschluss an die Wahl für den großen Vertrauensbeweis und versprach, weiter mit Feuer und Leidenschaft für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger des Landes zu arbeiten. „Die Menschen in Tirol haben es sich verdient, dass man sich für sie einsetzt. Sie wollen Lösungen, sie wollen gehört werden. Mittlerweile sind wir eine fixe politische Größe in Tirol und die einzige wirkliche Kraft der Mitte. Die ÖVP betrachtet dieses Land mehr denn je als ihr Eigentum, das muss endlich ein Ende haben. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass wir weiterhin als die einzige ehrliche, transparente und bürgernahe Partei der Mitte im Landtag vertreten sind und Kontrolle ausüben. Dazu braucht es auch viel Herz und Hausverstand! Das ist unser Credo und dafür kämpfen wir!“, so Haselwanter-Schneider, die anschließend gemeinsam mit Klubobmann Markus Sint die neuen Standpunkte der Liste Fritz für das Tirol von morgen präsentierte.

Standpunkte kein Parteiprogramm: Die Menschen stehen im Mittelpunkt der politischen Arbeit

Auf 138 Seiten und in 20 verschiedenen Politikbereichen sowie Themenfeldern präsentiert die Liste Fritz viele Standpunkte, neue Ideen und fordert mehr Mut zu neuen Initiativen und Innovationen. „Wir haben innegehalten und auch uns und unsere Arbeit selbst hinterfragt. So auch, wo wir mit unserer politischen Arbeit für die Tirolerinnen und Tiroler stehen. Und in 20 Kapiteln auch Antworten auf die neuen Herausforderungen gefunden! Unter dem Motto ´Neue Wege, neue Ideen` wollen wir unser Land verändern und weiterentwickeln! Im Mittelpunkt stehen die Menschen in diesem Land! Dazu gehört auch, die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst zu nehmen!“ so Klubobmann Markus Sint und weiter: „Wir müssen uns trauen, alte Zöpfe endlich abzuschneiden! Deshalb freuen wir uns über jede neue Idee, jeden Input und jede Anregung! Wir als Liste Fritz sind zu 100% unabhängig, nehmen keinen Cent an Spendengeldern! Deshalb sind wir auch im Gegensatz zu den anderen Parteien niemandem verpflichtet! Wir schulden niemandem etwas, weder der Seilbahnlobby in Tirol noch einem Baulöwen aus Wien. Und das macht uns so stark! Deshalb muss und ist es unser Ziel, der Klientelpolitik der ÖVP und der ideen- und visionslosen Politik der schwarz-roten Landesregierung ein Ende zu bereiten, um einer neuen, modernen bürgernahen Politik endlich zum Durchbruch zu verhelfen!“