Zusammenhalt zeigen – Helden des Alltags mit Bonuszahlung wertschätzen!

Liste Fritz beantragt im Sonderlandtag eine Bonuszahlung über 500 Euro für Beschäftigte von Land und Gemeinden

Ein Dankeschön auf dem Bankkonto für alle Alltagshelden!

“Die Coronakrise hat uns vor Augen geführt, wie viele Menschen es braucht, um das Leben in Tirol am Laufen zu halten. Beschäftigte in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Handelsgeschäften und in vielen weiteren Bereichen haben übermenschliches geleistet und ihren Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise an vorderster Front geleistet. Es kann gar nicht oft genug betont werden, wie immens wichtig diese Menschen für das Leben in Tirol sind. Ein einfaches Dankeschön und eine ernstgemeinte Wertschätzung reichen in diesem Fall nicht mehr aus, diese Menschen müssen unsere Wertschätzung auch auf ihrem Bankkonto spüren, zumal sie sowieso nicht zu den Besserverdienern in unserem Land zählen. Mehrere private Unternehmen sind hier mit gutem Beispiel vorangegangen, sie haben ihren Mitarbeitern, die während der Coronakrise besonders gefordert sind, Bonuszahlungen überwiesen oder in Aussicht gestellt. Teilweise war auch von einem „15. Gehalt” die Rede”, verdeutlicht Liste Fritz Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Rasches, unbürokratisches Handeln vom Land Tirol ist gefragt!

“Das Land Tirol und die Tiroler Landesregierung müssen diesem Beispiel aus dem Handel folgen und den Mitarbeiter in landeseigenen und landesnahen, sowie in gemeindeeigenen und gemeindenahen Betrieben eine Bonuszahlung zukommen lassen. Wir als Liste Fritz werden im Sonderlandtag einen dementsprechenden Dringlichkeitsantrag einbringen und fordern eine Bonuszahlung in Höhe von 500 Euro. Das ist eine Geste der besonderen Wertschätzung, der Einsatz vieler „Helden des Alltags“ ist mit finanziellen Mitteln sowieso nicht aufzuwiegen. Die Auszahlung soll rasch und unbürokratisch über das Land Tirol abgewickelt werden. Es gibt keinen Grund diese Maßnahme in die Länge zu ziehen. Die Menschen haben jetzt übermenschliches geleistet und verdienen dementsprechend auch jetzt diese Bonuszahlung”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Liste Fritz sieht die politischen Vertreter auch für die Zeit nach der Coronakrise gefordert. Auch nach dieser schweren Zeit verdienen die „Helden des Alltags“ unsere volle Unterstützung.

Zum Nachlesen: Dringlichkeitsantrag zum Sonderlandtag am 16.04.2020

Helden des Alltags auch in Zukunft wertschätzen!

“So niederschmetternd die Coronakrise für viele Menschen ist, hat sie auch ihre positiven Lichtblicke. Wir als Liste Fritz freuen uns, dass die „Helden des Alltags“ endlich wahrgenommen und für ihre Leistungen gelobt werden. Im normalen Alltag wird ihnen diese Anerkennung meist nicht zuteil. Exemplarisch kann man den Kampf der Pflegekräfte in Tirol heranziehen, die seit Jahren darum kämpfen, besser entlohnt zu werden. Gemeinsam mit den Pflegekräften haben wir uns dafür eingesetzt, dass so genannte „Systemerhalter“ auch die finanzielle Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. Nachdem uns die Coronakrise vor Augen geführt hat, was wirklich wichtig ist, bleibt zu hoffen, dass die wertvollen Leistungen dieser Menschen auch nach der Krise hoch geschätzt werden. Die nächste Gehaltsverhandlung wird kommen und wir werden uns dann daran erinnern, wie uns die „Helden des Alltags“ durch diese Krise gebracht haben”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider fest.