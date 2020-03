Zuerst Krise bewältigen, dann Fehler analysieren – LR Tilg verunsichert die Bevölkerung!

Liste Fritz appelliert an Tiroler, Maßnahmen zu befolgen und dankt allen Helfern

Zusammenhalt ist gerade jetzt sehr wichtig!

“Mitten in einer der schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte ist es ein Gebot der Stunde zusammen zu halten und an einem Strang zu ziehen. Jetzt ist nicht die Zeit der Abrechnung und der Krisenanalyse. Vieles ist noch unklar und vieles wird sich in den kommenden Tagen und Wochen erst entscheiden. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wie es Tirol und Österreich aus dieser Krise schaffen wird und welche Spuren uns dauerhaft zeichnen werden. Wir als Liste Fritz sehen die oberste Priorität darin, jene Menschen zu beruhigen, die durch die Entwicklungen der letzten Tage stark verunsichert worden sind. Mit seinem gestrigen TV-Auftritt in der Zeit im Bild 2 hat ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg die Verunsicherung nicht beendet, im Gegenteil – er hat das Vertrauen in die Gesundheitspolitik in Tirol nachhaltig beschädigt. Tilg hat die Verunsicherung vergrößert. So sieht Krisenmanagement definitiv nicht aus”, legt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider dar.

In schweren Zeiten ist gegenseitiges Vertrauen das A und O!



“Die Menschen erwarten sich klare Worte und kein herumeiern, verschleiern und vertuschen. Tilgs Aufgaben wären Vertrauen schaffen und beruhigen – das hat er ganz klar nicht gemacht. Ein Großteil der Menschen in Tirol befolgt die strikten Anweisungen der Regierung. Damit das auch weiterhin so bleibt bzw. auch der letzte Zweifler überzeugt werden kann, ist es wichtig, dass gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist. Die schwarz-grüne Landesregierung an vorderster Front, aber auch alle Landtagsabgeordneten müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Tirolerinnen und Tiroler möglichst sicher durch diese ‘Corona-Krise’ kommen. Wir als Liste Fritz leisten unseren Beitrag dazu und werden die politische Aufarbeitung nach Bewältigung der Krise angehen”, berichtet Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Auch Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider leistet ihren Beitrag zur Bewältigung der ‘Corona-Krise’. Als ausgebildete Krankenschwester hat sie sich freiwillig gemeldet und ist im Screening-Einsatz.

Jeder Beitrag zählt!

“Durch die ‘Corona-Krise’ ist auch ein spürbarer Ruck durch unsere Gesellschaft gegangen. Die Menschen helfen in dieser schweren Zeit zusammen. Als ausgebildete Gesundheits- und Krankenschwester habe ich selbst meine Hilfe angeboten und bin derzeit im Screening der Corona-Verdachtsfälle im Einsatz. Jede Tirolerin und jeder Tiroler kann einen Beitrag leisten und jeder Beitrag ist wichtig. Man kann den Menschen nicht genug dafür danken, dass sie den Zusammenhalt in unserem Land so hoch halten und alle mitanpacken. Eine Aufarbeitung der derzeitigen Situation, eine Neubewertung vieler politischer aber auch wirtschaftlicher Vorgänge werden wir dann vornehmen müssen, wenn wir diese Krise gemeinsam überstanden haben und das werden wir auch machen”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.