Unkompliziertes Kinderbetreuungsangebot soll Pavillon Innsbruck und Innenstadt beleben!

Liste Fritz bringt Idee mittels Antrag in den Innsbrucker Gemeinderat – Prüfung soll Möglichkeiten ausloten

Liste Fritz Idee: Kinder-Kubus für die Nachnutzung des Pavillon!

“Bürgermeister Willi hat dazu aufgerufen, Ideen für die Nachnutzung des Pavillon vor dem Innsbrucker Landestheater einzubringen. Wir als Liste Fritz wollen eine Idee zur Diskussion stellen, die der Belebung der Innenstadt dient und Eltern mit Kindern entlasten kann. Zahlreiche Kaufhäuser und private Initiativen machen es vor, kurzfristige Kinderbetreuung während eines Einkaufs oder Arzttermins ist ein wichtiges Angebot, das Eltern gerne annehmen. Der Pavillon vor dem Landestheater würde sich für so eine Nutzung anbieten, die Lage ist ideal, die Wirtschaft und der Tourismus in der Innenstadt könnten davon profitieren. Im DEZ werden beispielsweise Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren für maximal zwei Stunden betreut. Die erste Stunde ist gratis, die zweite Stunde schlägt mit gerade einmal 2,50 Euro zu Buche. Nachdem das Kinderbetreuungsangebot im Kaufhaus Tyrol weggefallen ist, bräuchte die Innenstadt dringend Ersatz, um das Einkaufen und Flanieren in der Innenstadt wieder attraktiver zu machen und die Innsbrucker Eltern kurzfristig von ihren Betreuungspflichten zu befreien”, ist Liste Fritz-Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer überzeugt.

Für die Liste Fritz geht es vor allem um eine Variantenprüfung. Eine Kinderbetreuung am Standort Pavillon kann verschiedene Modelle umfassen, die vom Bürgermeister und der Innsbrucker Stadtregierung genau abzuwägen sind.

Zum Nachlesen:

Antrag des Gemeinderates Thomas Mayer betreffend: Für ein familienfreundliches Innsbruck: Kinderbetreuung für Einheimische und Touristen im “Pavillon Innsbruck” anbieten!

Belebung der Innenstadt durch Nutzung vom Pavillion!

“Zunächst einmal geht es uns als Liste Fritz darum, dass dieser Vorschlag eingehend geprüft wird. Einige Fragen müssen noch beantwortet werden, bevor ein solches Projekt konkret vorangetrieben werden kann. An welchen Tagen und zu welchen Zeiten soll dieses Angebot zur Verfügung stehen? Wie viele Kinder sollen gleichzeitig betreut werden? Wie viele Pädagogen und weitere Hilfsassistenten werden dazu benötigt? Was kostet dieses Angebot? Kann die Stadt dieses Angebot finanzieren und werden sich Tourismusverband oder Innenstadtkaufleute daran beteiligen? Wird dieses Angebot kostenlos oder gegen geringes Entgelt zur Verfügung gestellt? Antworten auf diese Fragen sollen Aufschluss darüber geben, welche Möglichkeiten am Standort Pavillon umgesetzt werden können. Ob ein Kinder-Kubus vor dem Innsbrucker Landestheater gewünscht ist oder nicht, wird der Gemeinderat entscheiden. Wir als Liste Fritz sehen darin eine große Chance für die Innenstadt!”, erklärt Liste Fritz Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer.

Kinderbetreuung und öffentliches WC!

“Die Nutzung als Kinderbetreuungsangebot schließt eine öffentliche WC-Anlage übrigens nicht aus. Diese soll weiterhin am Standort Pavillon zur Verfügung stehen und im Idealfall behindertengerecht im Erdgeschoss untergebracht werden. Öffentliche WC-Anlagen sind in Innsbruck Mangelware, weshalb dieser Standort dringend benötigt wird. Ein öffentliches WC kostet natürlich Geld, aber ein Kaputtsparen der WC-Infrastruktur wäre Sparen am falschen Platz!”, hält Liste Fritz Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer abschließend fest.