ÖVP-Landeshauptmann Platter schwenkt Meinung zu Sebastian Kurz nach Belieben!

Für Liste Fritz bleibt das System ÖVP bestehen – in Tirol ist dieses System seit Jahrzehnten verankert

“ÖVP-Landeshauptmann Platter ist der Inbegriff eines politischen Opportunisten. Vergangenen Donnerstag ist er noch hinter dem ehemaligen Bundeskanzler Kurz gestanden, am Freitag neben Kurz und heute stellt er sich schon gegen Kurz. Landeshauptmann Platter ist im Sternzeichen Zwilling, dem man nachsagt besonders anpassungsfähig, flexibel, beeinflussbar und flatterhaft zu sein. Dieser astrologische Befund beschreibt das Tiroler Blatt im Wind besonders gut. Von einem Landeshauptmann erwarten wir uns jedenfalls, dass er sich eingehend mit solch schwerwiegenden Vorwürfen auseinandersetzt, wie sie gegen Sebastian Kurz erhoben werden. Das hätte Platter allerdings machen müssen, bevor er seinem Messias blindlinks den Rücken stärkt, ohne die zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten 104 Seiten auch nur im Ansatz zu kennen”, stellt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider fest.

System ÖVP stellt Klientelpolitik über alles andere!

“Unterm Strich bleibt vor allem das System ÖVP, das ungeniert weiterwerkeln kann. Egal ob man ein türkises oder schwarzes Mascherl dranhängt, es gibt nur ‘DIE ÖVP’. Beim Blick auf Tirol wird offensichtlich, dass das System ÖVP nirgends so fest verankert ist, wie in unserem Bundesland. Die Parteiinteressen stehen bei Platter und Co. immer vor den Bürgerinteressen. Klientelpolitik steht für die Tiroler ÖVP seit Jahrzehnten an erster Stelle. Wir als Liste Fritz bleiben dabei: Eine Regierung ohne ÖVP würde unserem Land endlich wieder die dringend notwendige Luft zum Atmen geben!”, ist Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider überzeugt.

Menschen in Tirol und Österreich verdienen ehrliches Engagement!

Die Liste Fritz sieht Landeshauptmann Platter als Parade-Sesselkleber. Mit Problemen will er nichts zu tun haben.

“Es kann doch nicht das ausschlaggebende Argument der ÖVP sein, dass man mit Sebastian Kurz Wahlen gewonnen hat. Diese Wahlerfolge erscheinen heute in einem ganz anderen Licht und sagen nichts über die inhaltlichen Bemühungen der ÖVP-Spitzen aus, die ihre eigenen Interessen stets an erster Stelle sehen. Wir erwarten uns im Bund und im Land ehrliches Engagement für die Menschen in unserem Land und rasche Lösungen für auftretende Probleme. Die Menschen in Österreich und in Tirol verdienen eine politische Vertretung, die sie ernst nimmt und nicht als bloßes Mittel zum Zweck sieht”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Platter ignoriert Probleme am laufenden Band!

“Landeshauptmann Platter versucht Vorgänge in Bund und Land strickt zu trennen, aber Bund ist nicht nur Bund und Land ist nicht nur Land. Platter kann nicht so tun, als könnte man diese beiden Ebenen so einfach auseinanderdividieren. Landeshauptmann Platter selbst ist ein Sesselkleber par excellence und spricht von respektvollem Umgang mit den Mitbewerbern. Davon haben wir im Tiroler Landtag noch nicht viel gemerkt. Platter ist in dieser Regierungsperiode kaum greifbar gewesen, hat sich selten mit uns ausgetauscht und hat im Landtag bestmöglich versucht unseren Fragen auszuweichen. Landeshauptmann Platter interessiert sich nicht für Transparenz und Aufklärung. Er will sich nicht mit Problemen auseinandersetzen, was er mit Überforderung und bizarren Meinungsschwenks zu Sebastian Kurz in den vergangenen Tagen einmal mehr bewiesen hat”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.