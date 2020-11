TIWAG verliert gegen VKI und bestraft die Tiroler Kunden!

Liste Fritz verlangt einfacheres „Geld zurück“-Verfahren mittels Gutschrift auf TIWAG-Rechnung

Eine gute Nachricht?

“In diesen Tagen flattert vielen TIWAG-Kunden ein Brief ins Haus mit der erfreulichen Überschrift ‘Wir haben gute Nachrichten für Sie!’. Tatsächlich hat man als TIWAG-Kunde einmal nichts zu zahlen, sondern bekommt pauschaliert 25 Euro retour. Grund ist eine unzulässige Preisanpassung durch die TIWAG, die der VKI erfolgreich beklagt hat. Soweit, so erfreulich für die Kunden. Wie kompliziert und unnotwendig schwierig das Landesunternehmen TIWAG diese 25 Euro aber an seine Kunden zurückgeben will, lässt am guten Willen zweifeln. Erstens kann man sich die von der TIWAG zu Unrecht kassierten 25 Euro über ein völlig unbekanntes Partnerunternehmen aus dem Elektronikbereich vor Ort oder im Onlineshop zurückholen oder zweitens muss man sich auf der Internetseite des VKI anmelden, um sein Geld zurückzubekommen”, zeigt sich Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint verwundert.

Kunden kommen nur über Umwege zu ihrer Gutschrift!

“Anstatt diese 25 Euro jedem TIWAG-Kunden bei der nächsten Rechnung unkompliziert gutzuschreiben, müssen sich jetzt die Kunden selbst darum kümmern, wie sie zu ihrem zu Unrecht bezahlten Geld kommen. Das ist umständlich, nicht kundenfreundlich und schon gar nicht vorbildlich für ein Landesunternehmen! Denkt bei der TIWAG auch jemand an ältere Menschen, an Menschen ohne Computer und an Menschen, die mit Internet und Onlineshops nichts am Hut haben? Wir als Liste Fritz fordern vom Landesunternehmen TIWAG, dass jeder Kunde – unkompliziert – eine Gutschrift auf seine nächste Rechnung bekommt”, erklärt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Für die Liste Fritz ist die gewählte Vorgangsweise der TIWAG unverständlich und lässt unlautere Motive vermuten.

Gut zu wissen:

Die Entschädigungssumme hängt vom jeweiligen Stromverbrauch ab, laut VKI zwischen 5 und 150 Euro. Das würde für einen durchschnittlichen Haushalt bei 45 Euro liegen.