Tirol kennt keine Rücktrittskultur – Landesrat Tilg ist der Inbegriff eines Sesselklebers!

Liste Fritz verweist auf lange Liste an Verfehlungen, die Landesrat Tilg mittlerweile verantworten muss

Landesrat Tilg ist schon seit langem Rücktrittsreif!

“Es ist allerhöchste Zeit, dass ÖVP-Landesrat Tilg Verantwortung übernimmt, schließlich ist er der oberste Gesundheitsverantwortliche im Land. Landeshauptmann Platter zeigt zudem keinerlei Leadership und lässt Tilg weiter herumfuhrwerken und dieser hinterlässt überall nur verbrannte Erde. Egal wo man sucht, man wird kein typischeres Beispiel für einen Sesselkleber finden, als Landesrat Tilg. Seine heutige Verteidigung in der Tiroler Tageszeitung ist erbärmlich, von einer gesunden Rücktrittskultur ist in Tirol gar nichts mehr übrig. Die Tiroler Gesundheitspolitik lechzt nach frischem Wind, der Rücktritt von Landesrat Tilg ist mehr als überfällig. Ein Blick auf die zahlreichen Fehler der letzten Jahre zeigt uns deutlich, dass wir keinen Expertenbericht abwarten müssen, um festzustellen, dass Landesrat Tilg mit seinem Amt überfordert ist. Die Rohrer-Kommission wird eventuell weitere Fehler aufdecken, die im Zuge der Corona-Krise passiert sind. Viele Fehltritte aus der Ära Tilg sind in den vergangen Jahren bereits passiert”, verdeutlicht Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Ein Fehltritt nach dem anderen – irgendwann ist es genug!

“Bereits im Jahr 2010 hat Tilg das Rettungswesen in Tirol europaweit ausgeschrieben und das ganz ohne Not. Tilg ist bei der Spitalsreform vorgeprescht, wollte das Krankenhaus Natters und die Kinderstation in St.Johann zusperren. Wenig später hat er wieder zurückrudern müssen und seine Spitalsreform ist ein nicht nachvollziehbarer Bettenabbau in einzelnen Spitälern geworden. Er hat ein funktionierendes Notarztsystem in Osttirol zerschlagen und er hat die Gehaltsreform für die Pflegekräfte im Land von 2017 bis heute nicht zufriedenstellend über die Bühne gebracht. Die Liste ist lang und sie wird nicht kürzer, wenn Tilg noch länger im Amt bleibt. Einen Misstrauensantrag haben wir bereits eingebracht. Nach der Ablehnung von ÖVP und Grünen liegt es nun an Tilg selbst, endlich Verantwortung zu übernehmen”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Für die Liste Fritz reicht die Liste der Verfehlungen aus, damit Landesrat Tilg endlich seinen Hut nehmen muss. Der Bericht der „Rohrer-Kommission“ wird das lange Kapitel nur um weitere Fehler ergänzen.

Tilg hat schon genug Schaden angerichtet!

“Was sich Tilg bisher geleistet hat reicht bei weitem aus für einen Rücktritt. In anderen Ländern sind Verantwortungsträger schon wegen geringerer Fehler zurückgetreten. Tilg ist kein Teamplayer, er redet mit gar niemandem. Die Opposition informiert er erst auf Druck, von selber passiert gar nichts. Tilg hat keinen Zug zum Tor und kein Verständnis für die einzelnen Gruppen, die er vertreten soll. In der Pflegepolitik hat sich Tilg in den vergangen Jahren angestellt, wie der Elefant im Porzellanladen. Damit hat er sämtliches Vertrauen verspielt. Das heutige Interview setzt dem ganzen Desaster nur noch die Krone auf. Herr Tilg, Sie haben sich vollkommen überschätzt, Sie haben sich verschätzt und Sie haben genug Schaden angerichtet. Treten Sie zurück!”, stellt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.