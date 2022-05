Pendler unterstützen – Klima schützen: Jahresticket für Tiroler ohne Pendlerpauschale!

Ein Öffi-Ticket für Pendler unter 20 Kilometer würde für Mensch und Umwelt eine Entlastung bringen!

“Wir als Liste Fritz sehen drei konkrete Vorteile, die ein Öffi-Ticket für Pendler unter 20 Kilometern bringt. Mit unserem Dringlichkeitsantrag entlasten wir die Tiroler Pendler, motivieren immer mehr Menschen zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel und setzen damit eine gewaltige Umwelt- und Klimaschutzmaßnahme um. Das Land Tirol belohnt damit jene Pendler, die vom Bund derzeit nichts bekommen. Für diese Pendler ist es eine spürbare und unmittelbare Entlastung von 519 Euro in Form eines Jahrestickets für die Öffis. Wir entlasten damit mehr als 160.000 Arbeitnehmer in Tirol. Alleine im Kerngebiet Innsbruck und Umgebung reicht der 20 Kilometer-Umkreis von Seefeld bis Matrei am Brenner und von Zirl bis Wattens. Es gibt immer noch zahlreiche Pendler, die aus Gewohnheit mit dem Auto zur Arbeit fahren. Diesen wollen wir mit einem Öffi-Ticket den Umstieg schmackhaft machen. Wer die Öffis probiert und feststellt, dass damit viele Vorteile verbunden sind, kommt auf den Geschmack. Vorurteile werden abgebaut, die Öffis werden als Kernelement unserer Fortbewegung gestärkt. Unsere Idee bringt eine ordentliche Klima-Entlastung für Tirol, wenn tausende Autos in Tirol von der Straße verschwinden. Große Teile Tirols sind seit 20 Jahren Luftsanierungsgebiet, jede Maßnahme für mehr saubere Luft ist notwendig und hilft. Jede Maßnahme die unsere Pendler unterstützt und gleichzeitig das Klima schützt ist wertvoll!”, hält Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint abschließend fest.