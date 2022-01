PCR-Test für am Wochenende eingereiste Urlauber aus Hochrisikogebieten nachholen!

Liste Fritz sieht zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen als Chance für die beginnende Wintersaison in Tirol

Scheinheilige Doppelmoral bei PCR-Tests in Tirol!

“Nachdem am Wochenende zahlreiche Flieger aus Hochrisikogebieten in Innsbruck gelandet sind, sollen die eingereisten Urlauber unverzüglich einen PCR-Test nachholen müssen. Wir als Liste Fritz wollen größtmögliche Sicherheit für die Tiroler, die Touristen, aber auch für die Wirtschaft und die Touristiker sichergestellt wissen. Es kann doch nicht sein, dass Urlauber aus Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden in Innsbruck landen und einfach so an der eilig eingerichteten Teststation am Flughafen vorbeispazieren, weil die Verpflichtung zum Test erst seit heute gilt. Es wird mit zweierlei Maß gemessen, wenn die dreimal geimpften Einheimischen für ihren Altenheimheimbesuch zu Weihnachten einen zusätzlichen PCR-Test brauchen und sich Urlauber aus Risikogebieten gar nicht zusätzlich testen müssen. Die Testinfrastruktur steht zur Verfügung, die Tests sind für Urlauber in Tirol sogar kostenlos, es spricht nichts dagegen, dass die Urlauber einen PCR-Test nachholen, um ihren Aufenthalt in Tirol mit zusätzlicher Sicherheit genießen zu können”, lässt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider wissen.

Nachträgliches Testen kommt auch der Wirtschaft zu Gute!

“Wir verstehen vollkommen, dass sich die Wirtschaft und der Tourismus nach einer möglichst normalen Wintersaison sehnen und diese für viele Betriebe in Tirol existenziell ist. Genau aus diesem Grund muss ein nachgeholter PCR-Test für die Urlauber aus den Risikogebieten auch im Sinne der Hoteliers und Touristiker sein, die mit möglicherweise unkontrollierten Virusträgern ihren Hotelbetrieb unnötig gefährden. Seit den Verfehlungen im März 2020 schaut die ganze Welt mit Argusaugen auf Tirol, weshalb wir alles daransetzen müssen, dass wir ein zweites Ischgl verhindern. Party, Skifahren und Halligalli um jeden Preis wird es in diesen unsicheren Zeiten einfach nicht geben können, jedenfalls nicht ohne die zusätzlich zur Verfügung gestellten Sicherheitsnetze aufzuspannen und genau zu kontrollieren! Nur so können wir eine Wintersaison in Tirol möglich machen und daran sollte allen Beteiligten im Tiroler Tourismus gelegen sein”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.