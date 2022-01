Drei Liste Fritz-Initiativen im Budget berücksichtigt – Budgeteinigung bringt Innsbruck zurück in die Spur!

Liste Fritz hat sich für Recyclinghof West, Autobahneinhausung und Beleuchtung für Unterführungen stark gemacht

Ideen der Liste Fritz für das Budget 2022 und 2033 berücksichtigt!

“Die Budgeteinigung in Innsbruck ist ein Schulterschluss für die Bevölkerung in der Landeshauptstadt. Durch den Budgetbeschluss bekommen wichtige Projekte in Innsbruck endlich Vorrang. Wir als Liste Fritz haben unsere Ideen und Vorschläge eingebracht und sind froh und stolz, dass sie in den Budgets für die Jahre 2022 bzw. 2023 berücksichtigt werden. Drei Ideen für Innsbruck sind uns dabei besonders am Herzen gelegen, weshalb wir sie für das Doppelbudget vorgeschlagen haben. Die Prüfung einer Einhausung des Autobahnabschnitts im Westen von Innsbruck haben wir bereits im Tiroler Landtag und im Innsbrucker Gemeinderat beantragt. Mit diesem Projekt könnten wir zehntausende Innsbrucker Bürger von den Lärmbelastungen der Autobahn befreien. Die ASFINAG muss die Lärmschutzwände im Westen von Innsbruck ohnedies erneuern, weil sie zu den ältesten in Österreich zählen. Im Budget ist Geld für eine Machbarkeitsstudie reserviert. Damit wollen wir feststellen, wie viel die Einhausung kostet und welche doppelte Nutzung dadurch ermöglicht werden kann. In Amras ist die Autobahn bereits eingehaust und die Fläche auf der Autobahn als Spielplatz und Spazierweg doppelt ausgenützt. Im Westen von Innsbruck sind eine Einhausung und Überbauung oder Photovoltaik-Nutzung vorstellbar. Ebenfalls im Westen von Innsbruck soll ein zweiter Recyclinghof entstehen. Diese Initiative auf die lange Bank zu schieben wäre das falsche Signal gewesen, weil der derzeit einzige Recyclinghof in Innsbruck zu Stoßzeiten aus allen Nähten platzt. Im Sinne des Umwelt- und Naturschutzes sollen die Bürger nicht einmal quer durch die Stadt fahren müssen, wenn sie ihren Müll entsorgen wollen”, erklärt Liste Fritz-Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer.

Die Liste Fritz sieht positive Entwicklungsschritte für die Innsbrucker Bevölkerung. Die Einigung beim Budget hat gezeigt, dass die konstruktiven Kräfte im Innsbrucker Gemeinderat eine deutliche Mehrheit haben.

Wir setzen uns weiter für die Themen der Innsbruckerinnen und Innsbrucker ein!

“Wir als Liste Fritz haben uns bereits im Jahr 2018 für bessere Beleuchtung in den Unterführungen der Stadt eingesetzt und einen Antrag im Innsbrucker Gemeinderat eingebracht. Passiert ist seitdem wenig bis gar nichts. Umso mehr freut es uns, dass die bessere Ausleuchtung der Unterführungen im beschlossenen Budget eingepreist ist. Immer wieder haben uns Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass dunkle und schmutzige Unterführungen als Sicherheitsproblem unangenehm auffallen. Wir wollen, dass sich die Menschen sicher fühlen, egal ob sie sich untertags oder nachts durch die Stadt bewegen. Schließlich wird jeder dritte Weg in Innsbruck zu Fuß zurückgelegt, in der Innenstadt sogar jeder zweite. Viele Unterführungen sind zu wenig ausgeleuchtet und nicht wirklich barrierefrei gestaltet. Das sind dringend notwendige Verbesserungen im Sinne der Innsbrucker Bevölkerung, die wir sehr begrüßen”, hält Liste Fritz-Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer abschließend fest.