Baugrundstudie offenbart erschreckende Ergebnisse

Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint:

OGM hat für die Liste Fritz erhoben, wie lange man in Tirol für ein Baugrundstück von 500m2 arbeiten muss. Und das unter der Annahme, dass man sein gesamtes Gehalt für dieses eine Baugrundstück verwendet. Das Ergebnis bestätigt, was viele von uns tagtäglich spüren: Wohnen in Tirol ist fast unerschwinglich! Die Kombination aus sündteurem Wohnen und niedrigen Einkommen ist Gift für viele Tirolerinnen und Tiroler, ÖVP und Grüne haben leistbares Wohnen versprochen und gebrochen! So rauben sie vielen jungen Menschen in Tirol die Perspektive und Hoffnung, sich irgendwann selbst ein Baugrundstück leisten zu können.

Kirchberg vor Kitzbühel lautet das erschreckende und ernüchternde Ergebnis. 36 Jahre muss ein Tiroler sein gesamtes Einkommen zusammensparen, um sich ein 500m2 Baugrundstück in Kirchberg kaufen zu können, 33 Jahre sind es in Kitzbühel! In insgesamt 49 der 277 Tiroler Gemeinden muss man länger als 10 Jahre sein gesamtes Einkommen für ein 500m2-Baugrundstück zusammensparen! Wir reden da von jeder 5. Gemeinde Tirols! Und dann hat man erst das Baugrundstück und noch gar nichts drauf gebaut! So wird Tirol für immer mehr Einheimische unerschwinglich, diese Preistreiberei auf Kosten der Einheimischen gehört gestoppt! Es kann nicht sein, dass die Tiroler ein fettes Erbe oder einen Lottosechser brauchen, um sich in ihrer Heimat noch etwas leisten zu können!



Für uns als Liste Fritz ist klar, wir müssen endlich den Ausverkauf unserer Heimat stoppen! Unter den teuersten Gemeinden, wo man 13 und mehr Jahre sein gesamtes Einkommen für ein 500m2-Baugrundstück zusammensparen muss, finden sich neben der Landeshauptstadt Innsbruck vor allem Tourismusgemeinden. Dort treiben Chaletdörfer, Investorenmodelle und haufenweise illegale Freizeitwohnsitze die Preise für die Einheimischen massiv in die Höhe. Wir als Liste Fritz warnen seit Langem vor diesen Auswüchsen, wir bringen zig Lösungsvorschläge im Landtag, aber ÖVP und Grüne ignorieren diese Fehlentwicklungen zu Lasten der Einheimischen und blockieren unsere Liste Fritz-Lösungsvorschläge.

Sündteures Wohnen, sündteure Baugrundstücke und niedrige Einkommen sind nicht gottgegeben, sondern hauptsächlich das Ergebnis einer falschen ÖVP-Politik! Die ÖVP beschützt diejenigen, die schon genug haben, und lässt alle anderen die Zeche zahlen! Schluss mit ÖVP-Klientelpolitik, wir brauchen politische Eingriffe zu Gunsten der Einheimischen, eine Bedarfserhebung und Bedarfsplanung, damit wir endlich wieder für die Einheimischen bauen und nicht für Investoren und Spekulanten!