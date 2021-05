Nutzungskonflikt und Verkehrschaos – umfassende Verkehrslösung für Moserfeldweg notwendig!

Zum Nachlesen:

April 2021: “Erweiterung Kleingartenanlage Arzl/Moserfeld”: Wie konnten Sie das Projekt “Gartensiedlung Moserfeldweg” von ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler genehmigen?

Für die Liste Fritz stehen Bürgermeister Willi und die Stadtregierung in der Pflicht. Es braucht eine ordentliche, gesamthafte Verkehrslösung für die Anwohner, Anrainer und Nutzungsberechtigten. Weitere Gartenhäuser sind nur mehr dann zu genehmigen, wenn es ein echtes und taugliches Verkehrskonzept gibt.

Stadtregierung muss Antworten liefern!

“Die Anwohner und Anrainer teilen uns beim Lokalaugenschein ihre Sorge mit, dass sich das Verkehrschaos im Sommer noch ausweitet. Statt mit dem Rad fahren viele Schrebergartenbesitzer mit dem Auto. Täglich entstehen gefährliche Situationen mit spielenden Kindern, mit Radfahrern und Fußgängern. Die Bauern vor Ort sind verständlicherweise sauer, weil die Autos teilweise in ihren Feldern parken. Wir als Liste Fritz haben uns die Situation vor Ort angesehen und setzen uns für die Anwohner und Anrainer ein. So haben wir eine umfassende Anfrage an Bürgermeister Willi im Gemeinderat eingebracht, er muss Antworten auf unsere 88 konkreten Fragen zur Situation am Moserfeldweg liefern. Wir wollen wissen wie es sein kann, dass die Stadt zuerst so eine Gartenanlage errichtet und sich erst danach überlegt, wie das mit dem Verkehr funktionieren soll. ÖVP-Gemeinderat Appler hat den Nutzen mit dem Verkauf und der Vermietung dieser Gartenhäuschen, alle anderen Zahlen jetzt die Zeche dafür. Das ist nicht fair, das ist nicht solidarisch. Da muss die Stadtregierung einschreiten!”, halten Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint und Liste Fritz Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer abschließend fest.