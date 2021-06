Liste Fritz will Innsbrucker Verkehrslösung um Gratis-Öffi-Angebot an Samstagen erweitern!

Liste Fritz hat entsprechenden Antrag im Innsbrucker Gemeinderat eingebracht – Wirtschaft ankurbeln, Umwelt schonen!

Liste Fritz Initiative zur Gratis-Öffis an Samstagen!

“In der Diskussion um das Gratisparken an Samstagen in Innsbrucker Parkgaragen hat sich Bürgermeister Willi quergelegt, weil er weniger Autos in der Innsbrucker Innenstadt sehen will. Sein Gegenvorschlag war eine Unterstützung für die gelben Parktickets, die Kunden in Innenstadt-Geschäften bekommen, um die Garagengebühren deutlich zu reduzieren. Wir als Liste Fritz glauben, dass es für alle Verkehrsteilnehmer ein attraktives Angebot braucht, um sie in die Innsbrucker Innenstadt zu locken. Wer will, dass die Menschen ihre Autos stehen lassen, muss ein reizvolles Öffi-Angebot schaffen. Deshalb haben wir als Liste Fritz einen Antrag im Juni-Gemeinderat eingebracht, der Gratis-Öffis an Samstagen in Innsbruck möglich machen soll. Damit machen wir den Autofahrern in Innsbruck einen Umstieg auf die Öffis schmackhaft”, erklärt Liste Fritz-Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer seine Idee.

Ein Pilotversuch um die Innenstadt zu beleben!

“Menschen, die seit Jahren nicht mehr mit einem Bus gefahren sind, kommen vielleicht auch langfristig auf die Idee, die Öffis als echte Alternative zu nützen. Die Aktion soll bis Ende des Jahres 2021 begrenzt werden und nach Ablauf dieser Frist eine umfassende Evaluierung erfahren. Ein Gratis-Öffi-Samstag soll der erste Schritt sein, der jederzeit zu weiteren Gratis-Öffi-Angeboten in der Innsbrucker Innenstadt ausgebaut werden kann. Zahlreiche Städte in Europa gehen mit gutem Beispiel voran und bieten ganzjährig Gratis-Öffis an. Für die Stadt Innsbruck ist unser Vorstoß im Jahr 2019, generell Gratis-Öffis einzuführen, ein bisschen zu früh gekommen. Um die Wirtschaft nach Corona wieder anzukurbeln, kommt dieser samstägliche Pilotversuch jedenfalls gerade zur rechten Zeit”, ist Liste Fritz-Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer überzeugt.

Zum Nachlesen:

Juni 2021 – Antrag des Gemeinderates Thomas Mayer betreffend: Innsbruck neu denken: Innsbrucks Öffis an Samstagen gratis benutzen!

Für die Liste Fritz braucht Innsbruck ein Gesamtverkehrskonzept. Der Kleinkrieg gegen die Autofahrer wird nichts bringen, wenn die Alternativen fehlen, unattraktiv, teuer oder kompliziert sind.

Bürgermeister Willi sagt Autos den Kampf an, bietet aber keine Alternativen!

“Wir als Liste Fritz fragen uns, wo die großen grünen Initiativen für den Öffi-Verkehr in Innsbruck bleiben. Bürgermeister Willi will keine Initiativen für parkende Autos in der Innenstadt, legt aber kein Alternativkonzept vor. Es reicht nicht, in der politischen Debatte dagegen zu sein, die eigenen Ideen müssen im Vordergrund stehen und die scheinen Bürgermeister Willi nach drei Jahren im Amt auszugehen. Seit Bürgermeister Willi im Amt ist, regiert in Innsbruck ein ‘Anti-Auto-Kurs’ gepaart mit Verteuerungen fürs Parken samt satten Preisen für die Öffi-Tickets. Der Kauf von Öffi-Tickets in Bus und Bahn ist überhaupt eingestellt worden, was die Öffi-Nutzung für ältere Menschen und Gelegenheitsfahrer zusätzlich unattraktiv macht. Der Ausbau von Radwegen in Innsbruck ist löblich, die Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen ist sinnvoll, aber all das kann nur funktionieren, wenn man alle Verkehrsteilnehmer mitdenkt und ihre Bedürfnisse beachtet. Bürgermeister Willi hat mit Gratis-Öffis für Touristen einen umstrittenen Vorstoß gewagt. Wir als Liste Fritz wollen jetzt auch die Einheimischen in Bus und Bahn holen, um die Wirtschaft anzukurbeln und den Klimaschutz an die erste Stelle eine Innsbrucker Gesamtverkehrslösung zu stellen”, hält Liste Fritz-Innsbruck Gemeinderat Thomas Mayer abschließend fest.