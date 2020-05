Landeshauptmann Platter verweigert wieder Landtagsdebatte zur Umsetzung eines Freizeittickets Osttirol!



Liste Fritz sieht notwendigen Impuls für ganze Region – rasche Umsetzung kostet weniger Geld als viel mehr politischen Willen

Das verflixte siebte Jahr mit dem Freizeitticket Osttirol!

“Die Idee ist einfach, aber gut: Mit einem ganzjährigen und günstigen Freizeitticket sollen Einheimische und Gäste die vielen Natur-, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen des Bezirks Lienz im Sommer wie im Winter in Anspruch nehmen können. Als Liste Fritz arbeiten wir seit dem Jahr 2012 an dieser Idee. Mit unserem bislang letzten Landtagsantrag vom Februar 2019 wollten wir eigentlich die Lebensraum Tirol Holding als neue ‚Supergesellschaft‘ von Landeshauptmann Günther Platter federführend mit der Umsetzung des Freizeitticket Osttirol beauftragen. Aber die Mehrheitsparteien ÖVP und Grüne sind diesem unseren Ansinnen nicht gefolgt, sie haben unseren Antrag abgeändert und haben die Aufgabe an das Regionsmanagement Osttirol weitergereicht. Das Regionsmanagement hatte eine äußerst positive Einschätzung zur Idee abgebeben, mittlerweile aber bekundet, dass sich kein gemeinsames Interesse an der Umsetzung abzeichnet und es keine zusätzlichen Initiativen seitens des Regionsmanagements geben wird. Eine tolle Idee für die Osttiroler erfährt ein politisches Begräbnis erster Klasse! Alle sind dafür, aber umsetzen will es keiner! Was sind Beschlüsse des Landtages und Absichtserklärungen eigentlich wert? Nach mehr als 7