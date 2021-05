Landeshauptmann Platter schweigt beharrlich und verschwindet aus Tiroler Landtag!

Für Liste Fritz ist Landeshauptmann Platter der Tiroler Bevölkerung eine Erklärung und Entschuldigung schuldig

Schweige-Häuptling zieht sich aus der Verantwortung!

“Die Beantwortung der mündlichen Anfrage von SPÖ-Klubobmann Dornauer zum Vertrag mit der HG Pharma hat Landeshauptmann Platter an seinen Stellvertreter Josef Geisler abgeschoben. So weit, so unerfreulich. Die Nachfrage der Liste Fritz zur schriftlich eingebrachten Anfrage zur HG Pharma hat Landeshauptmann Platter überhaupt zur Flucht veranlasst. Wenige Sekunden zuvor hat Landeshauptmann Platter noch für Fotos mit den neu gewählten Landesräten Leja und Mattle posiert, wenige Sekunden später war er bereits durch die Hintertüre des Landtagssitzungssaales im Innsbrucker Congress verschwunden. Damit hat Landeshauptmann Platter einmal mehr bewiesen, was er von demokratischen und parlamentarischen Vorgängen hält. Sobald es unangenehm für ihn wird, stiehlt er sich aus der Verantwortung und schneidet das Gremium des Tiroler Landtags. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber allen 36 Abgeordneten im Tiroler Landtag und allen Tirolerinnen und Tirolern, die sich eine Stellungnahme des Landeshauptmannes zur Causa HG Pharma erwarten”, lassen Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint wissen.

Liste Fritz verlangt Entschuldigung an die Tirolerinnen und Tiroler!

“Platter hat heute eindrucksvoll unterstrichen, dass er auch weiterhin seine Spitzenbeamten und Vertreterinnen und Vertreter in der Landesregierung vorschicken wird, wenn ihm ein Thema nicht passt. Über dieser Taktik steht die Hoffnung Platters, mit Aussitzen und Schweigen möglichst glimpflich aus diesem Skandal der Tiroler Krisen- und Gesundheitspolitik herauszukommen. Wir als Liste Fritz werden weiterhin darauf pochen, dass der Landeshauptmann als oberster Krisenmanager in der Verantwortung steht und den Tirolerinnen und Tirolern eine Entschuldigung für die Probleme bei der Vergabe der PCR-Testabwicklung schuldet!”, erklären Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Die Liste Fritz verlangt volle Aufklärung von Landeshauptmann Platter. Er kann sich nicht mit Schweigen aus der Affäre ziehen und hoffen, dass die Tirolerinnen und Tiroler möglichst schnell vergessen haben, was mit dem Millionenauftrag an die HG Pharma passiert ist.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet!

“Zahlreiche Fragen sind auch in der heutigen Landtagssitzung offen geblieben. ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Geisler hat nichts dazu beigetragen, Licht ins Dunkel der Causa HG Pharma zu bringen. Wann wird der Tiroler Landtag den geheimen Vertrag mit der HG Pharma vorgelegt bekommen? Warum hat es keine Ausschreibung für den Millionenauftrag gegeben? Das Argument der Kurzfristigkeit ist nicht stichhaltig, nachdem man mit der HG Pharma kurzfristig gesprochen hat, für Gespräche mit Tiroler Laboren allerdings keine Zeit war”, sagen Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Millionenauftrag an die HG Pharma ist nicht so schnell vom Tisch!

“Auch bei den möglichen Ungereimtheiten in der technischen und fachlichen Abwicklung bleiben Landeshauptmann Platter und sein Stellvertreter Geisler Antworten schuldig. Wer hat die PCR-Tests befundet, wenn der HG Pharma-Chef selbst offensichtlich nicht dazu befugt war? Wir als Liste Fritz fordern volle Aufklärung. In dieser Sache darf die schwarz-grüne Landesregierung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und darauf warten, dass Gras darüber wächst”, halten Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint abschließend fest.