Kontrollpartei Liste Fritz zeigt auf – 3,3 Mio. Euro für 285 Veranstaltungen im Corona-Jahr 2020

Coronapandemie und Kontrollpartei Liste Fritz haben die Tirolern Steuergeld-Ersparnis zu verdanken

Weniger Steuerverschwendung dank Kontrollarbeit der Liste Fritz!

“Im vergangenen Coronajahr 2020 hat Landeshauptmann Platter um 770.000 Euro weniger Steuergeld fürs Repräsentieren verbraucht, wie im Jahr davor. Der Coronapandemie und der Kontrollpartei Liste Fritz haben die Tirolern diese Steuergeld-Ersparnis zu verdanken. Erstens konnten aufgrund der Coronakrise weniger Veranstaltungen stattfinden, zweitens wirkt die konsequente Kontrollarbeit der Liste Fritz. Jedes Jahr muss Landeshauptmann Platter auf unsere Fragen die Ausgaben fürs Repräsentieren öffentlich machen. Jedes Jahr sind sich viele Tiroler sicher, dass diese Millionen an Steuergeld für die Menschen im Land besser eingesetzt wären als für Events und Selbstbeweihräucherung”, erklärt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

Trotz Lockdown veranstalten Platter und Co. 285 (!) Veranstaltungen!

“So erfreulich es ist, dass Landeshauptmann Platter im vergangenen Jahr weniger Steuergeld für Selbstdarstellung ausgegeben hat, so bedenklich ist es, dass es immer noch 3,3 Millionen Euro sind. Während viele Menschen im Lockdown, in Kurzarbeit oder arbeitslos sind, macht die schwarz-grüne Platter-Regierung 285 Veranstaltungen! Das sind mehr Veranstaltungen als das vergangene Jahr Wochentage hatte! Auf 262 Wochentage kommen 285 Veranstaltungen des Landes. Viele dieser 285 Veranstaltungen sind nicht für die Menschen in Tirol wichtig, sondern für den Landeshauptmann und das System ÖVP!”, sagt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint.

April 2021: Schriftliche Anfrage des Landtagsabgeordneten Mag. Markus Sint an Landeshauptmann Günther Platter betreffend “Mehr Transparenz und Kontrolle: Wie hoch waren die Ausgaben für “Repräsentation” der Tiroler Landesregierung im Jahr 2020?”

Liste Fritz steht für Kontrolle!

“Was das Ausgeben von Steuergeld betrifft, haben die Grünen überhaupt keinen Einfluss in der Platter-Regierung. Sie sind völlig untergegangen und können die ÖVP beim Steuergeld-Ausgeben nicht einbremsen! Für Transparenz und Kontrolle, fürs Aufzeigen und Aufdecken steht in der Tiroler Politik einzig die Liste Fritz!”, lässt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint abschließend wissen.