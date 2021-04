JA zu Anliegen der Anrainer, NEIN zu überdimensionierten Mega-Folientunnel im Haller Wohngebiet!

Liste Fritz befürchtet negative Beispielfolgen in ganz Tirol – schwarz-grüne Landesregierung muss Projekt stoppen

Zweistöckiger Mega-Folientunnel mitten im Wohngebiet ist komplett überdimensioniert!

“Die gewaltigen Ausmaße der geplanten Mega-Folientunnel zeigen, wie überdimensioniert und fehl am Platz das Vorhaben mitten im Wohngebiet ist. 70 Meter lang, 12 Meter breit und 6 Meter Giebelhöhe hoch! Ein Bauer will drei Folientunnel mit diesen ungeheuren Ausmaßen im Haller Ortsteil Heiligkreuz errichten und die Folientunnel mit dem Traktor befahren und bewirtschaften. Die Anrainer wehren sich verständlicherweise und zu Recht gegen diese Folientunnel im Ausmaß eines zweistöckigen Gebäudes direkt vor ihren Häusern. Und obwohl sogar der Raumplaner der Stadt Hall von einem Industriebau mitten im Wohngebiet spricht, setzt sich die ÖVP-FPÖ Mehrheit im Haller Gemeinderat über alle Bedenken hinweg und genehmigt die überdimensionierten Folientunnel für den Bauern! Solche Industriebauten mitten im Wohngebiet und direkt vor den Häusern der Anrainer verändern und beeinträchtigen das Orts- und Landschaftsbild sowie die Lebensqualität stark. Die Liste Fritz stellt sich klar auf die Seite der Anrainer und sagt Nein zu diesen überdimensionierten Mega-Folientunnel. Die schwarz-grüne Landesregierung muss dieses Projekt stoppen!”, stellt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint fest.

Die Liste Fritz befürchtet massive negative Folgewirkungen in der landwirtschaftlich ohnehin intensiv genutzten Region und in ganz Tirol, wenn die schwarz-grüne Platter-Regierung diese überdimensionierten Mega-Folientunnel nicht untersagt.

Platter und Co. sind angehalten, jetzt ein Zeichen setzen!

“Bekommt der Bauer im Haller Ortsteil Heiligkreuz diese drei Mega-Folientunnel genehmigt, dann hat das fatale Folgen. Bald werden weitere Bauern in anderen Dörfern auf diesen ‘Folientunnel-Zug’ aufspringen. Für Bürgermeister, Gemeinderäte und die Landesregierung wird es schwierig bis unmöglich, anderen Bauern solche Folientunnel mit derartigen Ausmaßen zu verwehren. Was diesem Bauern in Hall mitten im Wohngebiet gestattet werden soll, ist dann auch anderen Bauern zu gestatten. Wir als Liste Fritz sorgen uns um Anrainerrechte und Lebensqualität, ums Ortsbild und den Landschaftsschutz! Die schwarz-grüne Platter-Regierung muss Farbe bekennen, ob sie diese nächste Stufe industrieller Landwirtschaft in Tirol unterstützt und ob sie solche zweistöckige Industriebauten mitten im Wohngebiet zulässt”, lässt Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint wissen.

Liste Fritz sorgt sich um Anrainer und ihre Lebensqualität!

“Für uns als Liste Fritz kommt das nicht in Frage. Wir haben dazu schon im Oktober 2020 eine Landtagsanfrage an Grünen-Landesrätin Felipe und ÖVP-Landesrat Tratter gestellt. Umwelt- und Naturschutzlandesrätin Felipe hat sich für nicht zuständig erklärt! Landesrat Tratter hat eine ‘eingehende Prüfung’ zugesagt. Die Liste Fritz wird jetzt nach der Entscheidung des Haller Gemeinderates neuerlich eine Landtagsanfrage stellen. Wenn der Bauer in Heiligkreuz in Hall ganzjährig Tomaten, Paprika und Chili in Mega-Folientunnel anbauen will, dann geht es für seinen Betrieb um Ertragssteigerung nicht um Existenzsicherung. Das geht klar aus der Stellungnahme der Abteilung Agrarwirtschaft hervor. Die Genehmigung oder Versagung dieser Mega-Folientunnel durch die Platter-Regierung wird jedenfalls die Richtung vorgeben, ob die Tiroler Landwirtschaft künftig auf Regionalität und Saisonalität oder auf weitere Industrialisierung setzt”, ist Liste Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint überzeugt.