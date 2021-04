Gesundheitsversorgung sichern – Personal in Tirol Kliniken mit dem besten Impfstoff schützen!

Liste Fritz fordert mRNA-Impfstoff für das Personal in den Tirol Kliniken – viele warten noch immer auf Impfung

Den bestmöglichen Schutz für das Personal der Tirol Kliniken ermöglichen!

“Zahlreiche Ärzte und Pflegepersonen in den Tirol Kliniken sind noch nicht gegen das Coronavirus geimpft, weil sie derzeit nur das AstraZeneca-Vakzin angeboten bekommen. Durch den täglichen Kontakt mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Patienten möchte das Gesundheitspersonal in den Tirol Kliniken verständlicherweise den besten Impfstoff bekommen, um größtmöglichen Schutz vor eigener Ansteckung zu haben und die Weitergabe des Virus zu verhindern. Wir als Liste Fritz nehmen die Bedenken der Ärzte und Pflegepersonen sehr ernst und fordern daher, dass die Tirol Kliniken in ausreichendem Maße mit dem besten Impfstoff versorgt werden, der derzeit am Markt zu haben ist. Es kommt jedenfalls nicht von ungefähr, dass man den ganzen Bezirk Schwaz mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer durchgeimpft hat, weil dieser auch gegenüber diversen Mutationen eine hohe Wirksamkeit bewiesen hat”, sagt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Applaus für systemrelevantes Personal ist längst verhallt, wo bleibt der Schutz?

“Wenn es um das Gesundheitspersonal in unseren Spitälern geht, sind umfassende Wirksamkeit und größtmögliche Schutzwirkung scheinbar keine belastbaren Argumente mehr. Vor knapp einem Jahr noch haben alle geklatscht. Auch ÖVP-Landeshauptmann Platter und ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg haben stets betont, wie wichtig das systemrelevante Personal für unsere Gesundheitsversorgung ist. Ein Jahr später wollen sie davon nichts mehr wissen, zumindest wollen sie dem Gesundheitspersonal bislang nicht ausschließlich den besten Impfschutz zukommen lassen”, berichtet Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Die Liste Fritz erwartet größtmögliche Anstrengung von ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg, um die Mitarbeiter in den Tirol Kliniken ausreichend zu schützen. Schließlich kämpfen sie an vorderster Front gegen Corona und andere Krankheiten.

ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg steht in der Verantwortung!

“Was für den ganzen Bezirk Schwaz gut und richtig war, wird auch für das Gesundheitspersonal die richtige Wahl sein. Es kann doch nicht sein, dass reihum mit Biontech/Pfizer und Moderna geimpft wird, aber die Ärzte und Pflegepersonen immer noch auf einen mRNA-Impfstoff warten müssen, weil sie den besten Schutz haben wollen. Sie sind es, die an vorderster Front gegen Corona, andere Infektionskrankheiten und diverse körperliche Beschwerden kämpfen. Sicherlich sind nicht alle Abteilungen in den Tirol Kliniken gleichermaßen der Gefahr einer Corona-Infektion ausgesetzt, ein erhöhtes Risiko ergibt sich aber bei fast allen Angestellten alleine dadurch, dass sie sehr viele unterschiedliche Menschen sehen. Wenn das Land Tirol knapp 100.000 Impfdosen für den Bezirks Schwaz mobilisieren hat können, muss es auch möglich sein, die restlichen Impfdosen für das noch nicht geimpfte Gesundheitspersonal aufzutreiben. ÖVP-Gesundheitslandesrat ist als oberster Vertreter der Mitarbeiter in den Tirol Kliniken dafür verantwortlich, dass sein Personal den besten Schutz bekommt. In der Organisation der Impfstoffverteilung der kommenden Wochen muss Tilg diesen Umstand berücksichtigen und den Ärzten und Pflegepersonen eine mRNA-Impfung ermöglichen!”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.