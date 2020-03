Gratis Öffis für den Klimaschutz – Grüner Bürgermeister Willi bremst und verhindert!

Liste Fritz sieht kollektiven Gedächtnisverlust bei Innsbrucker Grünen – alte Werte sind längst vergessen

Grüner Bürgermeister Willi will keine neuen Ideen für den öffentlichen Verkehr!

“Grüne Politik existiert nur auf dem Papier. Was wir im Land Tirol schon seit Jahren erleben, treibt der Grüne Bürgermeister Willi in Innsbruck auf die Spitze. Kaum können sich die Grünen am Futtertrog der Macht laben, werfen sie alle Grundsätze und frühere Forderungen über Bord. Von einem weiteren Attraktivieren des öffentlichen Nahverkehrs in Innsbruck wollen die Grünen nichts wissen. Wir als Liste Fritz bleiben bei unserer Forderung nach Gratis-Öffis für die Landeshauptstadt und haben in der Gemeinderatssitzung Ende Februar unseren Antrag erneut im Innsbrucker Gemeinderat eingebrach”, erklärt Liste Fritz Innsbruck-Gemeinderat Thomas Mayer.

Luxemburg hat bereits gehandelt!

“Was in Luxemburg möglich ist, muss auch bei uns in Tirol möglich sein. Luxemburg hat mit seinen knapp 600.000 Einwohnern die Reißleine gezogen und auf Gratis-Öffi-Verkehr umgestellt, weil das Land sehr stark mit den zahlreichen Ein- und Auspendlern zu kämpfen hatte. Auch das Innsbrucker Verkehrsnetz kämpft mit mehr als 50.000 Pendlern täglich, die Innsbrucker Bevölkerung leidet unter Staus, schlechter Luft und Lärm. Von Kufstein bis Zirl ist Tirol ein Luftsanierungsgebiet, dem Land Tirol drohen deshalb Millionenklagen. Mit einer Kombination aus Gratis-Öffis und einem strukturierten Ausbau der Park & Ride Plätze kann Innsbruck das Verkehrschaos wirksam bekämpfen. Für die mehr als 50.000 Pendler schafft man mit diesen Maßnahmen ein attraktives Angebot, um vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen”, bekräftigt Liste Fritz Innsbruck-Gemeinderat Thomas Mayer.

Für die Liste Fritz macht sich die Innsbrucker Stadtregierung unter der Führung von Bürgermeister Willi unglaubwürdig, wenn sie einerseits den Klimanotstand ausruft, andererseits jedoch nichts von Gratis-Öffis wissen will.

Von einer Vorreiterrolle im Öffentlichen Verkehr ist Innsbruck noch weit entfernt!

“Die Verkehrspolitik der Grünen in Innsbruck ist einseitig. Die zahlreichen Autofahrer mit Parkgebührenerhöhungen und der Streichung von Parkplätzen zurückdrängen zu wollen, ist zu kurz gedacht. Ein Verbot nach dem anderen wird die Autofahrer auch nicht dazu bewegen ihr Fahrzeug stehen zu lassen, wenn gleichzeitig keine Anreize geschaffen werden. Als Bürgermeister Willi stolz verkündet hat, dass Innsbruck zum Öffi-Vorreiter wird, wenn Touristen zukünftig gratis fahren, haben sich viele Einheimische zu Recht verarscht gefühlt”, führt Liste Fritz Innsbruck-Gemeinderat Thomas Mayer weiter aus.

Trotz Klimanotstand kein umweltfreundliches Handeln in Innsbruck zu erkennen!

“Innsbruck hat den Klimanotstand ausgerufen, die grün geführte Stadtregierung wehrt sich aber gegen alle Maßnahmen für den Natur- und Umweltschutz. Wenn es Bürgermeister Willi und seinen Grünen wirklich ernst ist mit dem Klimanotstand, hören sie endlich auf uns zu erklären warum diverse Maßnahmen nicht umsetzbar und nicht finanzierbar sind. So wird Innsbruck kein bisschen umweltfreundlicher, so wird Innsbruck weiterhin im Verkehrschaos versinken und Vorreiter wird Innsbruck damit in den nächsten Jahren garantiert nicht sein”, hält Liste Fritz Innsbruck-Gemeinderat Thomas Mayer fest.