Gabi Madersbacher im Tiroler Landtag angelobt

Gabi Madersbacher aus Wörgl wurde am 14. Dezember von Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann angelobt. Als Nächstgereihte auf der Landesliste der Liste Fritz ersetzt sie im Dezember-Landtag LA Andrea Haselwanter-Schneider, die aus gesundheitlichen Gründen an der Sitzung nicht teilnehmen kann. Gabi Madersbacher ist studierte Betriebswirtin und im mittleren Kulturmanagement tätig. Seit 2022 engagiert sich die Wörgler Gemeinderätin als Bezirkssprecherin der Liste Fritz im Bezirk Kufstein. In dieser Funktion will sie sich ganz im Sinne der Liste Fritz bürgernah für die Anliegen der Bevölkerung im Bezirk einsetzen.