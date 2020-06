Fehler eingestehen und Konsequenzen ziehen, muss auch ohne Neuwahl möglich sein!

Für Liste Fritz sind Platter und sein Regierungsteam schwer angeschlagen – Regierungsumbildung unumgänglich

Neuwahlen sind keine Lösung für Unstimmigkeiten in der Regierung!

“Landeshauptmann Platter und sein Regierungsteam sind vor knapp 2,5 Jahren gewählt worden, um zu arbeiten. Tirol steht vor großen Herausforderungen, es gibt genug Arbeit. Jetzt heißt es Ärmel aufkrempeln und anpacken, nur so schaffen wir es möglichst rasch aus der Corona-Krise und ihren wirtschaftlichen Folgen. Die Menschen in Tirol haben keinen Kopf für Neuwahlen, sie haben schlichtweg andere Sorgen. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Menschen haben keinen Job und haben vielfach ihre finanziellen Ressourcen aufgebraucht. Platter muss jetzt Leadership beweisen und durchgreifen. Er hat innerhalb seiner Regierung einige Baustellen und ein Land, das eine handlungsfähige Landesregierung braucht. Jetzt ist definitiv nicht die Zeit für Drohungen. Jetzt ist die Zeit, die eigenen Fehler zu erkennen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und wieder durchzustarten”, stellt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider fest.

Das angeschlagene Regierungsteam hat die Corona-Krise noch nicht gemeistert!

“ÖVP-Landesrat Tilg und ÖVP-Landesrat Geisler haben in den vergangenen Tagen und Wochen bewiesen, dass sie in ihren Positionen überfordert sind bzw. nicht den nötigen Respekt mitbringen, den so ein Amt verlangt. Personelle Veränderungen in der Tiroler Landesregierung sind höchst an der Zeit, aber dafür braucht es keine Neuwahlen. Die Mitglieder der Tiroler Landesregierung müssen endlich wieder lernen, was es heißt Fehler einzugestehen und sich nicht stur an die Macht zu klammern. Von einer gesunden Rücktrittskultur ist in Tirol nichts mehr übrig. Platter und sein Team sind schwer angeschlagen und der Landeshauptmann muss uns in den nächsten Wochen beweisen, dass er der richtige ist, um unser Land aus der Krise zu führen”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.