Erschütternder Wien-Terror ist Angriff auf Demokratie und Freiheit in Österreich!

Liste Fritz hofft auf starken Zusammenhalt und Solidarität – Gedanken sind bei Opfern und Angehörigen

Terrorakt ist ein feiger Angriff!

“Der Terrorangriff auf die Bundeshauptstadt Wien hat uns schwer geschockt und sprachlos gemacht. Wie viele andere Menschen in Österreich haben wir den gestrigen Abend vor den TV-Geräten verbracht. Ein Terrorangriff auf die Stadt Wien ist ein Angriff auf alle Österreicherinnen und Österreicher. Auch in Tirol sind unsere Gedanken in diesen schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Der Terror in Wien ist ein feiger und heimtückischer Angriff auf unschuldige Menschen gewesen”, zeigt sich Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider fassungslos.

Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit sind unsere höchsten Werte!

“Viele von ihnen wollten den letzten Abend vor dem Lockdown noch einmal genießen. Den schwerverletzten Menschen, wünschen wir eine rasche und vollständige Genesung. Für die vielen traumatisierten Menschen hoffen wir, dass sie das Geschehene und Gesehene gut verarbeiten können. Die Einsatzkräfte aller Blaulichtorganisationen in Wien haben unglaubliches geleistet. Sie haben schnell und zielstrebig gehandelt, sie haben unaufgeregt kommuniziert und der Bevölkerung in dieser schwierigen Nacht die größtmögliche Sicherheit geben können. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle auch bedanken”, erklärt Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Für Liste Fritz sind Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit unumstößliche Werte unseres Landes. In den kommenden Wochen müssen wir zeigen, dass wir diese Werte verteidigen können.

Unsere Gesellschaft muss wieder zusammenwachsen!

“Wir lassen unsere Gesellschaft nicht durch Terrorangriffe, Amokläufe oder andere Formen der rohen Gewaltanwendung auseinanderdividieren. Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit sind unumstößliche Werte unseres Landes, die es zu verteidigen gilt und das werden wir in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlicher klar machen müssen. Wir als Liste Fritz hoffen, dass der Terror in Wien dazu führt, dass unsere Gesellschaft weiter zusammenwächst. Spaltungstendenzen helfen nur jenen, die feige Angriffe auf unsere Demokratie planen und zu allem bereit sind. Zusammenhalten und solidarisch sein, den unbezahlbaren Wert von Frieden und Gewaltfreiheit hoch halten – das müssen wir vorleben und damit den Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Gemeinsam können wir stärker aus diesen schweren Tagen hervorgehen!”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.