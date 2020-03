Dankbarkeit für Pflegepersonen durch Bonuszahlung unterstreichen!

Für Liste Fritz sollte die schwarz-grüne Landesregierung rasch dem Beispiel der Handelsunternehmen folgen

Bonuszahlungen: Handel geht mit gutem Beispiel voran!

“Bei weitem nicht alle Berufsgruppen können in der Corona-Krise zu Hause bleiben und ihre Arbeit im ‘Home-Office’ erledigen. Die Versorgung der Tiroler Bevölkerung mit den wichtigsten Gütern des täglichen Gebrauchs muss in Krisenzeiten funktionieren und der gesundheitlichen Versorgung der Menschen kommt in diesen Tagen eine Schlüsselrolle zu. Viele Handelsunternehmen sind in den vergangenen Tagen mit gutem Beispiel vorangegangen und haben Bonuszahlungen für ihre unter hohen Belastungen arbeitenden Mitarbeiter angekündigt. Das ist löblich und begrüßenswert”, erklärt iste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

In der Pflege sollte sich Dankbarkeit auch finanziell zeigen!

“Für viele Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich ist das Land Tirol selbst zuständig. Die schwarz-grüne Landesregierung sollte sich rasch eine zufriedenstellende Lösung überlegen, um den Pflegekräften, mit mehr als einem warmen Händedruck für ihren unermüdlichen Einsatz in der Corona-Krise, zu danken. Die Pflegepersonen in den Landes- und Bezirksspitälern, in den Altenwohn- und Pflegeheimen und in den Sprengeln halten das Land am Laufen. Bei den Landesbediensteten und Gemeindebediensteten ist das Land Tirol zuständig und kann für eine entsprechende Vergütung sorgen”, ist Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider überzeugt.

Liste Fritz sieht die schwarz-grüne Landesregierung am Zug. Nach den mühsamen Diskussionen um das neue Gehaltsschema für die Pflegepersonen, muss den Pflegepersonen jetzt endlich die nötige Wertschätzung entgegengebracht werden.

Ein Teil der Corona-Krise-Hilfe muss an die Pflegepersonen ausbezahlt werden!

“Schon jetzt sind die Pflegepersonen der Gefahr einer Corona-Virus-Infektion jeden Tag ausgesetzt und leisten trotzdem ihren Dienst. Wenn man den Prognosen glaubt, dann wird in den kommenden Wochen noch viel mehr Arbeit auf die Tiroler Pflegepersonen zukommen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat vergangene Woche ein 400 Millionen Euro schweres Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise angekündigt. Ein Teil dieser Summe muss an die Pflegepersonen in Tirol ausbezahlt werden, um sich für ihren vorbildlichen Einsatz zu bedanken. In den vergangenen Monaten hat es viele Diskussionen um eine faire Bezahlung für Pflegepersonen in Tirol gegeben. Die schwarz-grüne Landesregierung und allen voran ÖVP-Gesundheitslandesrat Tilg haben dabei Fingerspitzengefühl und die notwendige Wertschätzung gegenüber den Pflegepersonen vermissen lassen”, verdeutlicht Liste-Fritz Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider.

Jetzt wird die Wichtigkeit der Pflege erst richtig sichtbar!

“Die Corona-Krise hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie wichtig die pflegenden Berufsgruppen für eine funktionierende Gesellschaft sind. Dankbarkeit ist wichtig und man kann den Pflegepersonen gar nicht genug für ihren Einsatz danken, aber dieser Dank muss sich jetzt auch in der Geldtasche der betroffenen Pflegepersonen niederschlagen. Die schwarz-grüne Landesregierung muss dem Beispiel der Handelsunternehmen folgen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeberufen eine Bonuszahlung zukommen lassen”, hält Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider abschließend fest.